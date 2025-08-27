Destaque do Cleveland Cavaliers, Max Strus foi submetido a procedimento cirúrgico para reparar uma fratura no pé esquerdo. A intervenção ocorreu nessa terça-feira (26), conforme divulgado pela equipe. O jogador deve permanecer afastado das quadras por um período entre três e quatro meses, o que o impedirá de participar do início da temporada 2025/26 da NBA.

continua após a publicidade

➡️Ex-armador da NBA ‘desmerece’ Splash Brother no Warriors: ‘Venceria mais’

A lesão aconteceu durante treinamento realizado na offseason, período de preparação entre temporadas. O atleta de 29 anos realizava atividades em Cleveland visando sua preparação física para o próximo ano da liga norte-americana de basquete.

Problemas na última temporada da NBA

Esta não é a primeira vez que Strus enfrenta problemas físicos recentemente. Na última temporada, o ala de 29 anos ficou ausente em 32 dos 82 jogos da temporada regular do Cavaliers, principalmente por conta de lesões no joelho e tornozelo.

continua após a publicidade

O desfalque representa um problema para a franquia de Ohio, onde o jogador atua desde 2023. Strus registrou uma queda de média na temporada de 2024/25, ao converter cerca de 9,4 pontos por partida, o que é inferior aos 12,2 da campanha anterior. Esse número representa sua menor média desde seu segundo ano na NBA.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Apesar da queda no rendimento ofensivo, o ala melhorou seu aproveitamento nos arremessos de três pontos. Strus elevou seu percentual de 35,1% para 38,6% no perímetro.

continua após a publicidade

Previsão para retorno de Strus

A equipe médica da equipe ainda não divulgou detalhes específicos sobre o processo de reabilitação ou uma data exata para o retorno do jogador às quadras. Apesar disso, o Cleveland Cavaliers entrará na temporada 2025-26 como um dos principais favoritos na Conferência Leste, buscando superar as decepções recentes nos playoffs.

A franquia possui atualmente a folha salarial mais cara da NBA e está aproximadamente US$ 20 milhões acima do segundo "apron". Esse limite, inclusive, é o último permitido pela NBA antes que as equipes sofram penalidades financeiras e esportivas.

Max Strus e Jimmy Butler pelo Chicago Bulls na NBA (Foto: Issac Baldizon / AFP)

Strus iniciou sua trajetória na NBA em 2019, quando, após não ser selecionado no Draft, assinou com o Chicago Bulls, equipe de sua cidade natal. Posteriormente, transferiu-se para o Miami Heat, onde se tornou um jogador importante na rotação do técnico Erik Spoelstra. Sua chegada a Cleveland aconteceu em 2023 com um contrato de quatro anos avaliado em US$ 62,2 milhões.