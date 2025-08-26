Os "Splash Brothers" foram grandes destaques do Golden State Warriors nos últimos quatro títulos na NBA. Com Stephen Curry e Klay Thompson, a dupla liderou a equipe a uma dinastia vitoriosa por longas temporadas. Apesar disso, o armador Patrick Beverley acha que o time de San Francisco poderia ter conquistado "mais" se tivesse Paul George no lugar de Thompson.

continua após a publicidade

➡️ Golden State Warriors anuncia primeiro reforço na NBA

— Se você coloca Paul George no papel que Klay Thompson fazia, jogando com Stephen Curry, Draymond Green e Andre Iguodala em certo ponto… obviamente, nós sabemos que Paul George, há alguns anos, estava na corrida pelo MVP. Então, se você substitui os dois, e nós não sabemos, estamos falando apenas em termos do que pensamos sobre basquete, eu acho que Golden State, provavelmente, venceria mais títulos — afirmou Beverley.

O talento de Paul George pode ser considerado um fato incontestável, principalmente por sua entrega e atuação na NBA. Na carreira, o ala conta com impressionantes médias de cerca de 20,7 pontos, 6,3 rebotes e 3,7 assistências por jogo em 15 temporadas disputadas, por quatro equipes, na liga norte-americana. Com isso, segundo o Beverley, o sucesso de Golden State poderia ter sido ainda maior. As dúvidas acerca do elenco do Warriors, no entanto, são constantes há anos.

continua após a publicidade

A chegada de Kevin Durant, por exemplo, pode ter gerado discussões sobre uma certa dependência do Warriors para com o jogador na época. O time liderado por Curry, todavia, provou com o título de 2022 que a realidade poderia ser outra. Em destaque, nos quatro títulos na NBA, o denominador comum se manteve com a dupla de Splash Brothers, além de Green.

Splash Brothers na NBA

Vale destacar que duas temporadas separam o terceiro e quarto campeonatos do Warriors. Na edição de 2018/19, a equipe chegou às finais contra o Toronto Raptors, mas sofreu com a perda do título e de Thompson, que se lesionou e ficou fora das quadras por quase três anos. Em seguida, a NBA 2019/20 foi marcada pelo famoso "tank" - quando uma equipe perde "de propósito" para buscar uma posição mais alta no Draft - de Golden State.

continua após a publicidade

O ano de 2022 contou com a volta do Splash Brother no dia 9 de janeiro, além do último título da franquia. Nos seis jogos contra o Boston Celtics, Thompson manteve uma média parecida com as suas participações nas finais da NBA. O ala registrou 17 pontos, três rebotes e duas assistências por noite.

Os anos de Splash Brothers não passaram em branco pela NBA. Muitos fãs da liga têm lembranças fortes do jogador, sendo elas boas ou ruins (claro, se você for um rival). Já na sua primeira temporada, em 2014, estabeleceu, ao lado de Curry, o recorde de 484 cestas de três combinadas em uma temporada. E não parou por aí. Nos anos posteriores a dupla aumentou o feito, com 525 no campeonato seguinte e 678 em 2015/16.

Draymond Green, Klay Thompson e Stephen Curry sentado em jogo do Warriors na NBA (Foto: Jim Poorten / AFP)

Relembre a saída de Thompson do Warriors

O ala-armador acertou com o Dallas Mavericks após 13 temporadas no Warriors. Pela franquia da Califórnia, o atleta fez história, com quatro títulos, além de diversos recordes e momentos marcantes. No entanto, o ídolo deixou a equipe após uma temporada melancólica, em 2023/24, com números abaixo do esperado e um último jogo que ficará marcado negativamente na sua história.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na temporada 23-24, Klay Thompson teve a terceira pior média de pontos por jogo da carreira, ficando acima apenas dos dois primeiros anos na NBA. O jogador acumulou médias de cerca de 18 pontos, 3,3 rebotes e 2,3 assistências em 77 partidas disputadas.

Os números não foram brilhantes, mas a temporada de Thompson pelos Warriors ainda tinha salvação. O grande problema foi a partida final, que se tornou a última do ídolo com a camisa da franquia. A equipe não se classificou diretamente para os playoffs e precisava superar o Sacramento Kings no play-in para sobreviver. No entanto, o Golden State Warriors foi derrotado por 118 a 94 em péssima atuação de Klay, que não anotou nenhum ponto e errou todos os dez arremessos tentados.