A Seleção Brasileira estreia contra a Grécia no dia 22 de agosto pela fase de grupos do Mundial de Vôlei feminino. Gabi Guimarães, eleita segunda melhor jogadora do mundo pela Federação Internacional de Voleibol em 2024, será peça chave para o elenco de Zé Roberto dentro e fora de quadra.

A ponteira conquistou o Mundial de Clubes com o Conegliano, da Itália, e a medalha de bronze olímpica com a Seleção Brasileira nos últimos anos. Gabi está na lista das maiores pontuadoras da temporada no campeonato local e vem se destacando cada vez mais no fundo de quadra, com defesas bizarras e agilidade para passar.

Na última semana, Gabi publicou uma declaração no The Owl Post, um site italiano em que atletas publicam textos na primeira pessoa, dedicada à sua mãe, que teve grande importância durante sua trajetória esportiva e nas tomadas de decisão.

- Ela sempre foi a pessoa mais importante e sempre será. Porque ela entendeu a forma do meu ser desde o início. O peso e a fragilidade da minha relação com os sonhos de grandeza - escreveu a jogadora.

Gabi Guimarães lidera Seleção Brasileira no início do Mundial de Vôlei feminino (Foto: FIVB/Divulgação)

Calendário da Seleção Brasileira no Mundial

A Seleção Brasileira disputará todas as suas partidas na cidade de Chiang Mai, localizada no norte da Tailândia, que possui um fuso horário 12 horas à frente do Brasil. Como resultado, os jogos serão transmitidos pela manhã, de acordo com o horário de Brasília. Após o primeiro jogo contra a Grécia, o Brasil enfrentará a França no dia 24 de agosto, seguido pelo confronto final da fase de grupos contra Porto Rico, no dia 26.