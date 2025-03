Time de Gabi Guimarães vai às semifinais do campeonato italiano

O Conegliano, time de Gabi Guimarães na Itália, derrotou novamente o Bergamo no último domingo (16). A partida foi válida para as quartas de final do Campeonato Italiano de Voleibol Feminino, com a vitória, o Conegliano avança para as semis e confirma o favoritismo no campeonato. A brasileira marcou 9 pontos na partida, sendo 8 de ataques e 1 de block.

As etapas do Italiano de Vôlei são disputadas em melhor de três, ou seja, os times podem se enfrentar por até três vezes e quem vencer duas partidas avança de fase. No primeiro jogo, o clube de Gabi Guimarães também marcou 3 a 0.

Conegliano segue invencível

O time de Gabi Guimarães não perdeu nenhuma partida no Campeonato Italiano de Voleibol Feminino. Foram 29 partidas vencidas desde outubro de 2024. Além disso, o Conegliano liderou a classificação do campeonato, com 77 pontos e uma diferença de 13 pontos do segundo colocado, o Milano.

Gabi Guimarães joga em clube da itália (Foto: FIVB/Divulgação)

Tabela do Campeonato Italiano de Voleibol Feminino

1º - Conegliano - 77 pontos 2º - Vero Volley Milano - 60 pontos 3º - Scandicci - 58 pontos 4º - Novara - 56 pontos 5º - Chieri '76 - 43 pontos 6º - UYBA Volley - 41 pontos 7º - Megabox Vallefoglia - 38 pontos 8º - Bergamo - 36 pontos 9º - Pinerolo - 33 pontos 10º - Bartoccini-MC - 25 pontos

No Mundial de Vôlei, a Gabi Guimarães representará a Seleção Brasileira, que estreia contra a Grécia no dia 22 de agosto, pela fase de grupos do Mundial. A jogadora foi eleita a segunda melhor jogadora do mundo pela Federação Internacional de Voleibol em 2024 e venceu o Mundial de Clubes com o Conegliano e a medalha de bronze olímpica com a Seleção Brasileira.

✅ FICHA DA JOGADORA

✏️ Nome completo: Gabriela Braga Guimarães

🗣️ Conhecida como: Gabi

👩 Idade: 30 anos

📆 Data de nascimento: 19 de maio de 1993

📍 Local: Belo Horizonte, Minas Gerais

⚖️ Peso: 59kg

📏 Altura: 1,80m

🏐 Posição: Ponteiro