A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) fechou uma parceria com a Sportradar, empresa de tecnologia e estatística, que já possui acordos de longo prazo com Fifa, Uefa, NBA, ATP, NHL, Bundesliga, Conmebol e CBF.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A parceria tem como principal objetivo impulsionar o voleibol brasileiro por meio da modernização da captação de dados estatísticos, aumento do engajamento dos fãs e combate à corrupção e manipulação de resultados.

➡️Gabi Guimarães lidera Seleção Brasileira no início do Mundial de Vôlei feminino

CBV se inspira em parceira da Fifa, Uefa, NBA e ATP para impulsionar vôlei (Foto: Divulgação / FIVB)

A Sportradar irá ampliar o uso de computadores para capturar dados de jogos e treinos, tanto na quadra quanto na praia. A instalação de um hub de dados de jogadores brasileiros para monitorar e acompanhar atletas também está prevista e os dados serão encaminhados para o Centro de Desenvolvimento do Voleibol Enel, em Saquarema, para serem analisados e utilizados tanto pelos clubes quanto pelos fãs.

continua após a publicidade

-A parceria com a Sportradar já trouxe frutos importantes, como a implementação do sistema de desafio em todas as partidas da Superliga, trazendo ainda mais segurança e equidade para as partidas. Além disso, os dados específicos de cada atleta são ferramenta fundamental para o desenvolvimento do voleibol nacional - explicou Jorge Bichara, diretor técnico da CBV.

Calendário da Seleção Brasileira no Mundial

A Seleção Brasileira disputará todas as suas partidas na cidade de Chiang Mai, localizada no norte da Tailândia, que possui um fuso horário 12 horas à frente do Brasil. Como resultado, os jogos serão transmitidos pela manhã, de acordo com o horário de Brasília. Após o primeiro jogo contra a Grécia, o Brasil enfrentará a França no dia 24 de agosto, seguido pelo confronto final da fase de grupos contra Porto Rico, no dia 26.