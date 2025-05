Relembre amizade de estrela da NBA com Ana Maria Braga

Figura emblemática das manhãs da Globo, Ana Maria Braga foi surpreendida com um presente e tanto após a NBA Finals da temporada de 2023/25. Embora tenha nos dotes culinários seu maior emblema, a apresentadora é uma amante da NBA e evidenciou com relação estreita com Jayson Tatum, astro do Boston Celtics.

Com a final da temporada 2023/24, a franquia da Conferência Leste ergueu seu 18º título da liga, se isolando como a maior campeã da NBA. Na ocasião, o convidado do programa para discorrer sobre a façanha apresentada pelo Celtics, Felipe Andreoli, entregou uma caixa de presentes para Ana Maria Braga. Além dos itens personalizados, a apresentadora também recebeu um vídeo de Tatum.

— Oi, Ana. Aqui é Jayson Tatum. Eu soube que você é minha fã e do meu time, o Boston Celtics. Queria dizer que ficamos muito lisonjeados. Obrigado — disse Tatum.

Em seguida, Ana Maria agradeceu o presente e respondeu

— Olha, essa (camisa) é no meu tamanho, porque ele é enorme! Vou mandar uma foto para o Jayson —disse a apresentadora.

Ao passo que Ana digeria o que acabara de receber, Andreoli explicou a importância de ter conseguido convencer Tatum a gravar um vídeo para a artista. O jornalista destacou a dificuldade de acessar a jogadores como o astro da NBA, comparando-os com "estrelas do cinema".

Jayson Tatum, do Celtics, em ação contra o Knicks pela NBA 2024/25 (Foto: Brian Fluharty / AFP)

Temporada de Jayson Tatum na NBA

Considerado o principal jogador do Boston Celtics, Jayson Tatum não conseguiu manter a maestria evidente na busca pelo título da NBA na atual temporada. Ao longo de 80 partidas disputadas, o astro acumulou médias de 27 pontos, 5.9 assistências e 8.9 rebotes.

A eliminação do Boston Celtics foi consolidado após a derrota no jogo 6 contra o New York Knicks nas quartas de final da NBA 2024/25. Dois duelos antes, no entanto, o ala sofreu uma séria lesão e virou desfalque da equipe. Tatum rompeu o tendão de aquiles e já passou por cirurgia.