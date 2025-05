Primeira atleta trans a disputar a Superliga, Tifanny pode alcançar mais um feito inédito em sua trajetória: em caso de vitória do Osasco na decisão desta quinta-feira (1), contra o Sesi-Bauru, ela se tornará a primeira jogadora trans a conquistar o título da maior competição do vôlei nacional.

continua após a publicidade

➡️Capitã do Osasco, Brait revela motivo para adiar aposentadoria

Aos 40 anos, ela já venceu as estatísticas e superou a média de expectativa de vida das pessoas trans no Brasil, que é de apenas 35 anos, segundo dados divulgados pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra). Ciente de seu papel dentro e fora de quadra, Tifanny ressaltou a importância da representatividade em diferentes áreas.

- É uma felicidade imensa saber que eu estou representando uma classe de pessoas que lutam pelo mínimo, pelo mínimo de espaço, pela sobrevivência, por estar na universidade, na política, na televisão, no esporte… De ter a minha dignidade de poder trabalhar e de poder ser feliz fazendo o que ama - disse a jogadora, em conversa com o Lance!

continua após a publicidade

Aos 40 anos, Tifanny chega à primeira final de Superliga (Foto: Carol Oliveira/ Osasco Voleibol Clube)

Obstáculos e resiliência

Mesmo atendendo aos critérios definidos pela CBV, seguindo orientações da Federação Internacional de Medicina do Esporte (FIMS), Tifanny é alvo de críticas por ocupar espaço de destaque no esporte. De acordo com a Confederação Brasileira de Vôlei, a atleta trans deve ter taxa de testosterona (hormônio sexual masculino) inferior a 5 nmol/L (nanomoles por litro).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

-.Muitas vezes as pessoas tentam me fazer parar com palavras horrorosas, transfobia, mas eu não paro, porque eu sei que não represento só a Tifanny, não represento somente o Osasco, não represento só uma classe de pessoas trans, mas também represento as pessoas que ainda vão fazer a transição e têm medo de uma sociedade que a impõe somente a sarjeta - declarou.

continua após a publicidade

Objetivo final

No Osasco desde a temporada 2021/2022, Tifanny chega à decisão pela primeira vez e quer coroar a campanha com o título. Com ingressos esgotados, a expectativa é de que o Ginásio do Ibirapuera esteja lotado na final paulista.

- Vamos para mais um jogo contra uma grande equipe que é o Sesi-Bauru, e vamos com resiliência novamente, porque se chegamos até aqui, nós podemos. Vai ser um evento muito lindo, cheio de torcedores apaixonados pelo esporte, e vamos dar o nosso melhor pra levar esse troféu para Osasco - finalizou.