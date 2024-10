Thiago Wild faz jogo duro, mas perde para top 5 Medvedev em Xangai

Wild, de azul, e Medvedev, de vermelho, na partida em Xangai, na China (Foto: Hector RETAMAL / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 04/10/2024 - 13:28 • Xangai (China)

O russo Daniil Medvedev, conseguiu sua vingança contra o paranaense Thiago Seyboth Wild, na segunda rodada do Masters de Xangai, na China. Quinto favorito, o russo encara na próxima rodada o italiano Matteo Arnaldi.

Campeão da edição 2019 em Xangai, Medvedev conseguiu se vingar do brasileiro que havia o eliminado em Roland Garros 2023 em um duelo de 1h57 com placar em um duplo 7/5 tendo convertido seis aces a dois de Wild, que cometeu 47 erros não-forçados a 28 do russo, que disparou 17 bolas vencedoras a 29 do brasileiro.

A partida começou com o game mais longo da partida com 11 minutos de duração e Wild precisando salvar cinco breakpoints, mas confirmou. Medvedev, por sua vez, teve um início de jogo com pleno controle de seus games de saque. Wild voltou a ser pressionado, mas conquistou quebra no 4º game, mas tomou a devolução na sequência. Os dois tenistas mantiveram suas estratégias, Wild seguiu tentando jogar em quadra ao mesmo tempo que Medvedev buscou deslocar ao máximo o brasileiro. A definição da primeira etapa se deu ao 11º game, com o russo firme na devolução de backhand quebrando de zero e sacando confiante.

Thiago Wild no Xangai Masters, na China (Foto: Hector RETAMAL / AFP)

A segunda etapa manteve o ritmo da primeira, com os dois tenistas tomando iniciativa em seus games de saque e tentando se pressionarem ao máximo e o jogo seguiu brigado. Os dois tenistas trocaram quebras entre o 2º e o 3º games e o jogo seguiu equilibrado, até que Medvedev pressionou Wild em momento decisivo do jogo, conseguiu se impor e chegou a quebra no 11º game e sacou confiante para a partida.

Na sequência da competição, Medvedev encara o italiano Matteo Arnaldi, 36º da ATP, que vem de vitória sobre o americano Zachary Svajda, 131º, com placar de 6/7 (2-7)6/2 6/4.

No circuito profissional, Medvedev e Arnaldi já se enfrentaram três vezes e o russo levou a melhor em todos os encontros e perdeu um set apenas.

Após o jogo, Wild comentou sobre a partida.

— Faltou ser mais sólido em alguns momentos. Em geral joguei bem. Taticamente sabia que tinha que ter paciência mas sem perder a agressividade, variar o ritmo também para não deixar ele confortável, mas deixei escapar alguns pontos em momentos importantes que fizeram a diferença — comentou o brasileiro através de sua equipe de comunicação.