Hugo Calderano perde para chinês e se despede do Grand Slam do tênis de mesa

Hugo Calderano em ação no WTT China Smash (Foto: Divulgação / WTT)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 12:02 • Rio de Janeiro (RJ)

Hugo Calderano foi derrotado nas quartas de final do WTT Smash da China, o "Grand Slam do tênis de mesa", em Pequim, nesta sexta-feira (4). O mesatenista brasileiro caiu diante do chinês Ma Long por 4 sets a 0 (parciais de 11/7, 11/4, 11/7 e 11/7).

Número 3 do mundo na atualidade, Calderano chegou ao torneio como segundo cabeça de chave e se tornou o favorito após queda do chinês Wang Chuqin na segunda rodada. No entanto, era sabido que não teria vida fácil contra Ma Long, ex-número 1 do planeta, lenda do tênis de mesa e carrasco do brasileiro.

Este foi o sexto confronto entre Calderano e Ma Long, com 100% de aproveitamento para o chinês. Mais uma vez, o experiente atleta dominou o brasileiro em todos os sets.

O Brasil não tem mais nenhum representante na disputa do WTT China Smash. No individual feminino, Bruna Takahashi foi até as oitavas de final - melhor desempenho da história de uma mulher brasileira no torneio-, mas caiu nessa quinta-feira (3).

Ma Long e Hugo Calderano se cumprimentam após a partida (Foto: Divulgação / WTT)

Os quatro sobreviventes da disputa individual masculina são chineses: Shidong Lin, Peng Xiang, Jingkun Liang e Ma Long.