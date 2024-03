Thiago Wild arrasa, vence J.J Wolf em Indian Wells e conquista primeira vitória em Masters

Thiago Wild no Rio Open (Foto: Fotojump)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 23:02 • Indian Wells (EUA)

Depois de passar o classificatório, Thiago Wild, número 65 do mundo e primeiro do país, venceu o americano J.J. Wolf, 94º colocado no ranking, na noite desta quinta-feira, pela primeira vez em um Masters 1000, em Indian Wells.

O paranaense superou o adversário por 2 sets a 0 com fáceis 6/2 6/1 em uma hora em jogo adiado por conta da chuva de quarta-feira no deserto californiano.

Wild joga pela segunda vez a chave de um Masters 1000, a primeira desde Miami em março de 2021 quando caiu na estreia e conquista resultado inédito. No qualifying ele passou com duas vitórias contundentes sobre Adam Walton e Liam Broady, as duas em sets diretos, e vai enfrentar, já nesta sexta-feira, o russo Karen Khachanov, 15º colocado, em duelo da segunda rodada.

O jogo

De problemas apenas o primeiro game mais truncado onde Wild precisou de igualdade. De resto o brasileiro dominou, abriu uma quebra no sexto game e após muita disputa fechou por 6/2. O adversário, que vinha de três derrotas em três jogos e quase dois meses sem atuar, errava demais e mostrava falta de ritmo. Wild aproveitou, fez os seus saques com tranqulidade, quiebrou duas vezes e fechou por 6/1.

Wild foi um dos destaques no Rio Open (Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP)

