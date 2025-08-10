Pan-Americano Júnior: todos os jogos do Brasil neste domingo, horários e onde assistir
Neste domingo (9), o Brasil faz sua estreia no primeiro evento multiesportivo do ciclo olímpico. Os atletas mais promissores das Américas se reúnem em Assunção, no Paraguai, para disputar a segunda edição dos Jogos Pan-Americanos Júnior. O Lance!, a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB), fará a cobertura in loco da competição, e traz abaixo todos os jogos do Brasil neste domingo (9), horários e onde assistir.
Neste domingo (9), os jogos dos brasileiros acontecem desde 8h (de Brasília) até a parte de noite. Já com chance de medalha, o Brasil disputa modalidades como handebol, judô, vôlei, tiro esportivo, entre outros.
Os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção terão transmissão pelo canal do Time Brasil no YouTube e TikTok, além de transmissão da CazéTV, também no YouTube.
Confira os horários e jogos do Brasil neste domingo (9) nos Jogos Pan-Americanos Júnior
HANDEBOL
- 09:00 - FEMININO - BRASIL (BRA) x MEXICO (MEX
BADMINTON
- 09:30 - FEMININO - SIMPLES - JULIANA VIEIRA (BRA) x KERIANET MORALES (PUR)
- 10:00 - MASCULINO - SIMPLES - DAVI SILVA (BRA) x MELVIN CALSADILLA (ESA)
- 11:30 FEMININO - SIMPLES - JULIANA BARBOZA (BRA) x SOFIA JUNCO (PER)
- 12:00- MASCULINO - SIMPLES - DEIVID SILVA (BRA) x RICARDO TORRES (VEN)
- 16:30 - MISTO - DUPLA - DEIVID SILVA / JULIANA BARBOZA (BRA) x JAVIER ALA
- / DANIELA HERNANDEZ (ESA)
- 17:30 - MISTO - DUPLA - DAVI SILVA / JULIANA VIEIRA (BRA) x JOANATHAN DEBIDIN / LESHAUNTE BERKLEY (GUY
CICLISMO BMX
- 09:30 - FEMININO - BMX PARK - LUNA NAVARRO (BRA)
- 16:15 - MASCULINO - BMX PARK - DAVI GIBIM (BRA)
CICLISMO DE ESTRADA
- 11:00 - MASCULINO - ESTRADA TIME TRIAL - FINAL - LUAN CARLOS RODRIGUES SILVA (BRA)
- 11:08 - MASCULINO - ESTRADA TIME TRIAL - FINAL - LUIZ FERNANDO BOMFIM DE ALMEIDA (BRA
CICLISMO MTB
- 09:00 - FEMININO - CROSS COUNTRY - FINAL - GIULIANA MORGEN (BRA)
- 09:00 - FEMININO - CROSS COUNTRY - FINAL -LUIZA COCUZZI (BRA)
- 11:30 - MASCULINO - CROSS COUNTRY - FINAL - EIKI YAMAUCHI LEONCIO (BRA
Jogos Pan-Americanos Júnior: o que são, novidades e onde assistir
ESGRIMA
- 09:10 - FEMININO - ESPADA INDIVIDUAL - ISABELLA RODRIGUEZ (BRA)xLAURA CORREIA (BRA)
- 09:20 - FEMININO - ESPADA INDIVIDUAL - LAURA CORREIA (BRA) x MARIA VEGA (ECU)
- 09:30 - FEMININO - ESPADA INDIVIDUAL - ANA FLORES (BRA) x LAURA CORREIA (BRA)
- 09:40 - FEMININO - ESPADA INDIVIDUAL - LAURA CORREIA (BRA) x EVA BOTTAZZINI (ARG)
- 10:40 - MASCULINO - SABRE INDIVIDUAL -MARCUS PINTO (BRA) x ANDY ARGUEDAS (CRC)
- 10:50 - MASCULINO - SABRE INDIVIDUAL - MARCUS PINTO (BRA) x GASPAR UMANA (CHI)
- 11:00 - MASCULINO - SABRE INDIVIDUAL - MARCUS PINTO (BRA) x PEDRO LIMPIO (VEN)
- 11:15 - MASCULINO - SABRE INDIVIDUAL - MARCUS PINTO (BRA) x MARK TRUKHMANOV (ARG)
- 11:40 - INÍCIO DAS OITAVAS DE FINAL
HÓQUEI SOBRE A GRAMA
- 17:30 - MASCULINO - BRASIL (BRA) x ARGENTINA (ARG)
JUDÔ
- 10:30 - MASCULINO - ATÉ 60 KG - OITAVAS DE FINAL - LUCAS TAKAKI (BRA) x ISRAEL MALDONADO
- 11:18 - MASCULINO -ATÉ 66 KG - QUARTAS DE FINAL - BRUNO NOBREGA (BRA)xJHORDAN VANEGAS
- 11:24 - FEMININO - ATÉ 57 KG - QUARTAS DE FINAL - BIANCA REIS (BRA) x BIANCA REIS (USA)
- 11:30 - FEMININO -ATÉ 52 KG - QUARTAS DE FINAL - RAFAELA RODRIGUES (BRA) x WENDY GOLU
- 11:46 - FEMININO -ATÉ 48 KG - QUARTAS DE FINAL - CLARICE RIBEIRO (BRA) X -
- 12:00 - INÍCIO DAS SEMIFINAIS
NATAÇÃO
- 09:12 - FEMININO - 400 M LIVRES - PRELIMINAR - CAROLINA DAHER (BRA)
- 09:12 - FEMININO - 400 M LIVRES - PRELIMINAR - LETICIA ROMAO (BRA)
- 09:30 - MASCULINO - 400 M LIVRES - PRELIMINAR - LEONARDO ALCANTARA (BRA)
- 09:30 - MASCULINO - 400 M LIVRES - PRELIMINAR - STEPHAN STEVERINK (BRA)
- 09:36 - FEMININO - 100 M PEITO - PRELIMINAR - NICHELLY LYSY (BRA)
- 09:42 - FEMININO - 100 M PEITO - PRELIMINAR - FERNANDA CELIDONIO (BRA)
- 09:44 - MASCULINO - 100 M PEITO - PRELIMINAR - GUILHERME CAMOSSATO (BRA)
- 09:57 - FEMININO - 200 M BORBOLETA - PRELIMINAR - ANA JULIA AMARAL (BRA)
- 09:57 - FEMININO - 200 M BORBOLETA - PRELIMINAR - JOICE ROCHA (BRA)
- 10:05 - MASCULINO -200 M BORBOLETA - PRELIMINAR - GABRIEL MOURA (BRA)
- 10:11 - MASCULINO -200 M BORBOLETA - PRELIMINAR - GUSTAVO SALDO (BRA)
- 10:28 - FEMININO- 4 X 100 M LIVRES - PRELIMINAR BRASIL (BRA)
- 10:38 - MASCULINO -4 X 100 M LIVRES - PRELIMINAR BRASIL (BRA
- 18:00- INÍCIO DAS FINAIS
REMO
- 08:15 - FEMININO - SINGLE SCULL (1X) - FINAL - JULIA DOS SANTOS (BRA)
- 08:30- MASCULINO - DOUBLE SCULLS (2X) - FINAL - JOAO BATISTA / DANIEL PASSOLD FILHO (BRA)
- 08:45 - MASCULINO - COXLESS PAIR (2-) - FINAL - KAYKI / MIGUEL DA COSTA MARQUES (BRA)
- 10:15 - FEMININO - COXLESS FOUR (4-) - FINAL - BRASIL (BRA)
- 10:45 - MASCULINO - COXLESS EIGHT (8-) - FINAL - BRASIL (BRA)
SKATE
- 13:00 - FEMININO - STREET PRELIMINAR - DANIELA VITORIA MARTINS (BRA)
- 13:00 - FEMININO - STREET PRELIMINAR - MARIA LUCIA DE CAMPOS (BRA)
- 16:10 - MASCULINO - STREET PRELIMINAR - FILIPE MOTA (BRA)
- 16:10 - MASCULINO - STREET PRELIMINAR - MATHEUS JOAO MENDES (BRA)
TIRO COM ARCO COMPOSTO
- 09:00 - FEMININO - INDIVIDUAL CLASSIFICATÓRIA - FERNANDA WAIB (BRA) x
- 09:00 - MASCULINO - INDIVIDUAL CLASSIFICATÓRIA - RAFAEL MOREIRA (BRA)
- 14:50 - MISTO EQUIPE - OITAVAS DE FINAL - BRASIL (BRA)
- 15:15 - INÍCIO DAS QUARTAS
TIRO COM ARCO PERCURSIVO
- 09:00 - MASCULINO - INDIVIDUAL CLASSIFICATÓRIA - MIGUEL DOS SANTOS (BRA)
- 09:00 - MASCULINO - INDIVIDUAL CLASSIFICATÓRIA - LEONARDO OLIVEIRA (BRA)
- 09:00 - FEMININO - INDIVIDUAL CLASSIFICATÓRIA - ISABELLE PEREIRA (BRA)
- 09:00 - FEMININO - INDIVIDUAL CLASSIFICATÓRIA - SOPHIA PINHEIRO (BRA)
- 14:00 - MISTO EQUIPE - OITAVAS DE FINAL - BRASIL (BRA) X
- 14:25 - INÍCIO DAS QUARTAS
TIRO ESPORTIVO
- 08:30 - MASCULINO - PISTOLA DE AR - CLASSIFICATÓRIA - CAIO DE ALMEIDA (BRA)
- 08:30 - MASCULINO - PISTOLA DE AR - CLASSIFICATÓRIA - THOR BARCELOS (BRA)
- 10:45 - MASCULINO - PISTOLA DE AR - FINAL
- 13:00 - FEMININO - PISTOLA DE AR - CLASSIFICATÓRIA - ANA SILVA (BRA)
- 13:00 - FEMININO - PISTOLA DE AR - CLASSIFICATÓRIA - CAMILA MAALOUF (BRA)
- 14:15 - MASCULINO - TRAP - CLASSIFICATÓRIA - HADDY DARWICH (BRA)
- 14:15 - MASCULINO - TRAP - CLASSIFICATÓRIA - HUSSEIN DARUICH (BRA)
- 14:15 - FEMININO - TRAP - CLASSIFICATÓRIA - ELLEN DA SILVA (BRA)
- 15:15 - FEMININO - PISTOLA DE AR - FINAL
VOLEI
- 17:30 - FEMININO - BRASIL (BRA) x MEXICO (MEX)
