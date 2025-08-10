menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Pan-Americano Júnior: todos os jogos do Brasil neste domingo, horários e onde assistir

Brasil faz estreia neste domingo (9)

Brasil optou por base mais afastada para o Pan Júnior
imagem cameraPan-Americano Júnior: todos os jogos do Brasil neste domingo, horários e onde assistir. (Foto: Marina Ziehe/COB)
Avatar
Fernanda Vicente Franklin
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/08/2025
09:20
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Neste domingo (9), o Brasil faz sua estreia no primeiro evento multiesportivo do ciclo olímpico. Os atletas mais promissores das Américas se reúnem em Assunção, no Paraguai, para disputar a segunda edição dos Jogos Pan-Americanos Júnior. O Lance!, a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB), fará a cobertura in loco da competição, e traz abaixo todos os jogos do Brasil neste domingo (9), horários e onde assistir.

continua após a publicidade

Relacionadas

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Neste domingo (9), os jogos dos brasileiros acontecem desde 8h (de Brasília) até a parte de noite. Já com chance de medalha, o Brasil disputa modalidades como handebol, judô, vôlei, tiro esportivo, entre outros.

Os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção terão transmissão pelo canal do Time Brasil no YouTube e TikTok, além de transmissão da CazéTV, também no YouTube.

continua após a publicidade

Confira os horários e jogos do Brasil neste domingo (9) nos Jogos Pan-Americanos Júnior

HANDEBOL

  • 09:00 - FEMININO - BRASIL (BRA) x MEXICO (MEX

BADMINTON

  • 09:30 - FEMININO - SIMPLES - JULIANA VIEIRA (BRA) x KERIANET MORALES (PUR)
  • 10:00 - MASCULINO - SIMPLES - DAVI SILVA (BRA) x MELVIN CALSADILLA (ESA)
  • 09:30 - FEMININO - SIMPLES - JULIANA VIEIRA (BRA) x KERIANET MORALES (PUR)
  • 10:00 - MASCULINO - SIMPLES - DAVI SILVA (BRA) x MELVIN CALSADILLA (ESA)
  • 11:30 FEMININO - SIMPLES - JULIANA BARBOZA (BRA) x SOFIA JUNCO (PER)
  • 12:00- MASCULINO - SIMPLES - DEIVID SILVA (BRA) x RICARDO TORRES (VEN)
  • 16:30 - MISTO - DUPLA - DEIVID SILVA / JULIANA BARBOZA (BRA) x JAVIER ALA
  • / DANIELA HERNANDEZ (ESA)
  • 17:30 - MISTO - DUPLA - DAVI SILVA / JULIANA VIEIRA (BRA) x JOANATHAN DEBIDIN / LESHAUNTE BERKLEY (GUY

CICLISMO BMX

  • 09:30 - FEMININO - BMX PARK - LUNA NAVARRO (BRA)
  • 16:15 - MASCULINO - BMX PARK - DAVI GIBIM (BRA)

CICLISMO DE ESTRADA

  • 11:00 - MASCULINO - ESTRADA TIME TRIAL - FINAL - LUAN CARLOS RODRIGUES SILVA (BRA)
  • 11:08 - MASCULINO - ESTRADA TIME TRIAL - FINAL - LUIZ FERNANDO BOMFIM DE ALMEIDA (BRA

CICLISMO MTB

  • 09:00 - FEMININO - CROSS COUNTRY - FINAL - GIULIANA MORGEN (BRA)
  • 09:00 - FEMININO - CROSS COUNTRY - FINAL -LUIZA COCUZZI (BRA)
  • 11:30 - MASCULINO - CROSS COUNTRY - FINAL - EIKI YAMAUCHI LEONCIO (BRA

Jogos Pan-Americanos Júnior: o que são, novidades e onde assistir

ESGRIMA

  • 09:10 - FEMININO - ESPADA INDIVIDUAL - ISABELLA RODRIGUEZ (BRA)xLAURA CORREIA (BRA)
  • 09:20 - FEMININO - ESPADA INDIVIDUAL - LAURA CORREIA (BRA) x MARIA VEGA (ECU)
  • 09:30 - FEMININO - ESPADA INDIVIDUAL - ANA FLORES (BRA) x LAURA CORREIA (BRA)
  • 09:40 - FEMININO - ESPADA INDIVIDUAL - LAURA CORREIA (BRA) x EVA BOTTAZZINI (ARG)
  • 10:40 - MASCULINO - SABRE INDIVIDUAL -MARCUS PINTO (BRA) x ANDY ARGUEDAS (CRC)
  • 10:50 - MASCULINO - SABRE INDIVIDUAL - MARCUS PINTO (BRA) x GASPAR UMANA (CHI)
  • 11:00 - MASCULINO - SABRE INDIVIDUAL - MARCUS PINTO (BRA) x PEDRO LIMPIO (VEN)
  • 11:15 - MASCULINO - SABRE INDIVIDUAL - MARCUS PINTO (BRA) x MARK TRUKHMANOV (ARG)
  • 11:40 - INÍCIO DAS OITAVAS DE FINAL

HÓQUEI SOBRE A GRAMA

  • 17:30 - MASCULINO - BRASIL (BRA) x ARGENTINA (ARG)

JUDÔ

  • 10:30 - MASCULINO - ATÉ 60 KG - OITAVAS DE FINAL - LUCAS TAKAKI (BRA) x ISRAEL MALDONADO
  • 11:18 - MASCULINO -ATÉ 66 KG - QUARTAS DE FINAL - BRUNO NOBREGA (BRA)xJHORDAN VANEGAS
  • 11:24 - FEMININO - ATÉ 57 KG - QUARTAS DE FINAL - BIANCA REIS (BRA) x BIANCA REIS (USA)
  • 11:30 - FEMININO -ATÉ 52 KG - QUARTAS DE FINAL - RAFAELA RODRIGUES (BRA) x WENDY GOLU
  • 11:46 - FEMININO -ATÉ 48 KG - QUARTAS DE FINAL - CLARICE RIBEIRO (BRA) X -
  • 12:00 - INÍCIO DAS SEMIFINAIS

NATAÇÃO

  • 09:12 - FEMININO - 400 M LIVRES - PRELIMINAR - CAROLINA DAHER (BRA)
  • 09:12 - FEMININO - 400 M LIVRES - PRELIMINAR - LETICIA ROMAO (BRA)
  • 09:30 - MASCULINO - 400 M LIVRES - PRELIMINAR - LEONARDO ALCANTARA (BRA)
  • 09:30 - MASCULINO - 400 M LIVRES - PRELIMINAR - STEPHAN STEVERINK (BRA)
  • 09:36 - FEMININO - 100 M PEITO - PRELIMINAR - NICHELLY LYSY (BRA)
  • 09:42 - FEMININO - 100 M PEITO - PRELIMINAR - FERNANDA CELIDONIO (BRA)
  • 09:44 - MASCULINO - 100 M PEITO - PRELIMINAR - GUILHERME CAMOSSATO (BRA)
  • 09:57 - FEMININO - 200 M BORBOLETA - PRELIMINAR - ANA JULIA AMARAL (BRA)
  • 09:57 - FEMININO - 200 M BORBOLETA - PRELIMINAR - JOICE ROCHA (BRA)
  • 10:05 - MASCULINO -200 M BORBOLETA - PRELIMINAR - GABRIEL MOURA (BRA)
  • 10:11 - MASCULINO -200 M BORBOLETA - PRELIMINAR - GUSTAVO SALDO (BRA)
  • 10:28 - FEMININO- 4 X 100 M LIVRES - PRELIMINAR BRASIL (BRA)
  • 10:38 - MASCULINO -4 X 100 M LIVRES - PRELIMINAR BRASIL (BRA
  • 18:00- INÍCIO DAS FINAIS

REMO

  • 08:15 - FEMININO - SINGLE SCULL (1X) - FINAL - JULIA DOS SANTOS (BRA)
  • 08:30- MASCULINO - DOUBLE SCULLS (2X) - FINAL - JOAO BATISTA / DANIEL PASSOLD FILHO (BRA)
  • 08:45 - MASCULINO - COXLESS PAIR (2-) - FINAL - KAYKI / MIGUEL DA COSTA MARQUES (BRA)
  • 10:15 - FEMININO - COXLESS FOUR (4-) - FINAL - BRASIL (BRA)
  • 10:45 - MASCULINO - COXLESS EIGHT (8-) - FINAL - BRASIL (BRA)

SKATE

  • 13:00 - FEMININO - STREET PRELIMINAR - DANIELA VITORIA MARTINS (BRA)
  • 13:00 - FEMININO - STREET PRELIMINAR - MARIA LUCIA DE CAMPOS (BRA)
  • 16:10 - MASCULINO - STREET PRELIMINAR - FILIPE MOTA (BRA)
  • 16:10 - MASCULINO - STREET PRELIMINAR - MATHEUS JOAO MENDES (BRA)

TIRO COM ARCO COMPOSTO

  • 09:00 - FEMININO - INDIVIDUAL CLASSIFICATÓRIA - FERNANDA WAIB (BRA) x
  • 09:00 - MASCULINO - INDIVIDUAL CLASSIFICATÓRIA - RAFAEL MOREIRA (BRA)
  • 14:50 - MISTO EQUIPE - OITAVAS DE FINAL - BRASIL (BRA)
  • 15:15 - INÍCIO DAS QUARTAS

TIRO COM ARCO PERCURSIVO

  • 09:00 - MASCULINO - INDIVIDUAL CLASSIFICATÓRIA - MIGUEL DOS SANTOS (BRA)
  • 09:00 - MASCULINO - INDIVIDUAL CLASSIFICATÓRIA - LEONARDO OLIVEIRA (BRA)
  • 09:00 - FEMININO - INDIVIDUAL CLASSIFICATÓRIA - ISABELLE PEREIRA (BRA)
  • 09:00 - FEMININO - INDIVIDUAL CLASSIFICATÓRIA - SOPHIA PINHEIRO (BRA)
  • 14:00 - MISTO EQUIPE - OITAVAS DE FINAL - BRASIL (BRA) X
  • 14:25 - INÍCIO DAS QUARTAS

TIRO ESPORTIVO

  • 08:30 - MASCULINO - PISTOLA DE AR - CLASSIFICATÓRIA - CAIO DE ALMEIDA (BRA)
  • 08:30 - MASCULINO - PISTOLA DE AR - CLASSIFICATÓRIA - THOR BARCELOS (BRA)
  • 10:45 - MASCULINO - PISTOLA DE AR - FINAL
  • 13:00 - FEMININO - PISTOLA DE AR - CLASSIFICATÓRIA - ANA SILVA (BRA)
  • 13:00 - FEMININO - PISTOLA DE AR - CLASSIFICATÓRIA - CAMILA MAALOUF (BRA)
  • 14:15 - MASCULINO - TRAP - CLASSIFICATÓRIA - HADDY DARWICH (BRA)
  • 14:15 - MASCULINO - TRAP - CLASSIFICATÓRIA - HUSSEIN DARUICH (BRA)
  • 14:15 - FEMININO - TRAP - CLASSIFICATÓRIA - ELLEN DA SILVA (BRA)
  • 15:15 - FEMININO - PISTOLA DE AR - FINAL

VOLEI

  • 17:30 - FEMININO - BRASIL (BRA) x MEXICO (MEX)
Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção 2025 - Cerimônia de Abertura. (Fotos: Miram Jeske / COB)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias