Frio, tereré e astro pop: a abertura do Pan Júnior de Assunção
Cerimônia aconteceu no estádio Defensores del Chaco
- Matéria
- Mais Notícias
A abertura dos Jogos Pan-Americanos Júnior aconteceu neste sábado (9), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Mesmo com sensação térmica de 10°C, o público paraguaio compareceu ao estádio para acompanhar a cerimônia, que teve referências à cultura do país e show do artista pop argentino Tiago PZK.
Relacionadas
- Mais Esportes
Rio-Niterói x Assunção: como está a corrida para sediar os Jogos Pan-Americanos 2031?
Mais Esportes08/08/2025
- Mais Esportes
Jogos Pan-Americanos Júnior: o que são, novidades e onde assistir
Mais Esportes08/08/2025
- Mais Esportes
Expectativa para os Jogos Pan e Parapan-Americanos de 2031: Rio está preparado
Mais Esportes03/08/2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Após a tradicional entrada das delegações, um show de drones encantou o público, formando imagens do mapa do Paraguai e símbolos da cultura local, como a harpa e o tereré. A bebida, feita com erva-mate e água fria, é considerada patrimônio cultural imaterial da humanidade pela UNESCO e teve um destaque especial na cerimônia, com um número de músicos e dançarinos dedicado inteiramente à tradição. A polca paraguaia, ritmo musical e estilo de dança típicos do país, também teve destaque na apresentação.
A pira dos Jogos Pan-Americanos Júnior foi acesa por Fabrício Zanotti, atleta de golfe campeão dos Pan de Lima 2019, dono do primeiro ouro do Paraguai na competição.
Astro da nova geração
O responsável por encerrar a festa foi o cantor argentino Tiago PZK, um dos principais nomes da música pop latina contemporânea. Se o nome pode não soar familiar para o público mais velho, os atletas presentes se agitaram e fizeram festa durante a apresentação do artista.
➡️ Rio-Niterói x Assunção: como está a corrida para sediar os Jogos Pan-Americanos 2031?
Porta-bandeiras do Brasil
Atual campeão do Pan Júnior, o Brasil foi representado por Juliana Viana, do badminton, e Filipe Mota, do skate, que entraram como porta-bandeiras. O país contou com um grupo de aproximadamente 60 participantes, incluindo atletas, comissões técnicas e oficiais do COB.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias