Thiago Monteiro vence, vai à final em Santiago e volta ao top 100

Thiago Monteiro, número 105 do mundo, voltou ao grupo dos 100 melhores do mundo em tabela a ser divulgada nesta segunda-feira (17). O cearense garantiu o retorno após se classificar para a final do Challenger 75 de Santiago, no Chile.

O cearense derrotou a promessa peruana de 20 anos, Ignacio Buse, 227º colocado, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/4), após 2h12min de partida na quadra central do torneio com premiação de US$ 100 mil.

Monteiro vinha de um jogo difícil na noite desta sexta-feira contra o argentino Gennaro Oliviei e logo depois das 13h estava em ação para a semifinal.

Thiago Monteiro em ação no Rio Open (Foto: Fotojump/Rio Open)

Saiba como foi o jogo de Thiago Monteiro

O cearense chegou a ter 4 a 3 e saque, depois quebrou de novo para sacar para o jogo em 5 a 4, mas permitiu a reação do rival com dupla-falta. Buse abriu 3 a 0 no tie-break, mas Monteiro foi recuperando ponto a ponto até desgarrar no final para o triunfo.

Seu oponente na final deste domingo será o colombiano Daniel Galán, 123º colocado. Será um tira-teima entre os dois. Galán o bateu em 2018 na Copa Davis e Thiago deu o troco em 2023 no ATP 250 de Bastad, na Suécia.

Ranking da ATP

Monteiro vai indo aos 590 pontos como o 99º do mundo no ranking da ATP, deixando o Brasil com três top 100, com João Fonseca sendo, no momento, o 71º e Thiago Wild o 96º. Se for o campeão, Monteiro irá aos 621 pontos, tomando o 96º, posto de Wild.