O GP da Austrália acontece na madrugada de sábado para domingo (16), e o clima do local preocupa pilotos e equipes. As condições levam a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) a considerar mudança no horário da largada. Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro que faz a estreia na Fórmula 1 (F1) em Melbourne, prefere que a chuva caia no circuito de Albert Park.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Eu amo correr na chuva, é uma das minhas coisas favoritas desde pequeno. No kart, eu não era um dos melhores na chuva, mas com o tempo e com treino, eu me dediquei bastante para melhorar e acabou virando minha qualidade no Juniors Formula — revelou em entrevista à "TV Bandeirantes" e completou:

— Ano passado (na Fórmula 2), a gente não teve muitas corridas na chuva, acho que tive uma ou duas e, sinceramente, eu gostaria de voltar a correr nessa condição, para lembrar um pouco de como é. Estou animado.

continua após a publicidade

Gabriel Bortoleto no treino classificatório GP da Austrália. (foto: WILLIAM WEST / AFP)

A previsão do tempo para a região do Grande Prêmio da Austrália é de pancadas de chuva, principalmente pela manhã. Para o início da corrida, às 15h no horário local (1h de Brasília), a previsão é de chuva leve a moderada, com temperatura por voltas dos 15º e ventos a 29 km/h.

Por mais que a chuva seja desafiadora, uma condição climática ruim pode igualar as diferenças entre os carros, um ponto positivo para as equipes de meio e fim de pelotão. Entretanto, condições extremas também podem ser um risco para a segurança dos pilotos.

continua após a publicidade

FIA pode fazer mudanças devido ao mau tempo

Se as condições não forem favoráveis, a FIA pode alterar o horário da largada, que precisa ocorrer antes do pôr do sol na região, previsto para às 19h40 (5h40 de Brasília). Uma situação parecida aconteceu no GP de São Paulo de 2024, em que a classificação foi adiada para a manhã de domingo e a corrida antecipada para às 12h30.

➡️ Gabriel Bortoleto leva a melhor sobre companheiro na Sauber em primeira classificação da F1 2025

Onde assistir ao GP da Austrália

FICHA TÉCNICA - GP DA AUSTRÁLIA

RODADA 1 DA FÓRMULA 1

📆 Data: na madrugada de sábado (15) para domingo, 16 de março;

🕑 Horário: 1h (de Brasília);

🌏 Local: Circuito de Albert Park, na Austrália;

📺 Onde assistir: TV Band (TV aberta), Bandplay (streaming gratuito) e F1TV (streaming pago).