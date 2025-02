Duplas: Brasil tem dia com uma vitória e duas derrotas no Rio Open

Três duplas brasileiras entraram em quadra nessa quarta-feira (19) para a disputa do Rio Open. E o balanço final de resultados foi razoável: se por um lado Matos/Melo bateram os americanos Krajicek/Ram e avançaram às quartas, os dois confrontos com duplas brasileiras valendo vaga na semifinal foram de derrotas, com Demoliner/Romboli e Meligeni/Orlandinho dando adeus à competição.

A primeira dupla brasileira a entrar em quadra no Rio Open nesta quarta foi Rafael Matos/Marcelo Melo, que enfrentaram os americanos Austin Krajicek/Rajeev Ram, cabeças de chave 4, na Quadra 1. A partida era válida ainda pelas oitavas de final.

Krajicek/Ram começaram impondo seu jogo e fecharam o primeiro set em 7/5. Mas, empurrados por uma entusiasmada torcida, que vibrou forte a cada ponto, Matos/Melo venceram o segundo set por 7/6 e levaram a decisão para o set de desempate, no qual venceram por 10/4. A partida durou 1h57min54.

Nesta quinta-feira, Rafael Matos e Marcelo Melo voltam à Quadra 1 para enfrentar a dupla formada pelo português Francisco Cabral e o holandês Jean-Julien Rojer. O jogo vale vaga na semifinal e está marcado para acontecer após às 18h30.

Duas duplas do País caem nas quartas do Rio Open

Também na Quadra 1, Marcelo Demoliner e Fernando Romboli fizeram um duelo parelho diante dos argentinos Máximo Gonzalez e Andres Molteni, cabeça de chave 1 no Rio Open. Os brasileiros venderam caro os dois sets, mas acabaram sucumbindo após 1h37min07 de jogo, com parciais de 7/5 e 7/6, e deram adeus ao torneio

No último jogo de Duplas envolvendo brasileiros, Felipe Meligeni/Orlandinho venceram o primeiro set por 6/3 diante da dupla formada pelo italiano Luciano Darderi e o argentino Mariano Navone. No segundo, porém, foram superados por 7/5 e foi preciso o desempate. Já era madrugada desta quinta-feira quando Darderi/Navone fechou o confronto com 10/6.