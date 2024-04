Thiago Monteiro fura o quali e é o terceiro brasileiro no Masters de Madri

Thiago Monteiro será mais um representante brasileiro em Madri (Foto: MEGAN BRIGGS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 12:09 • Madri (ESP)

Thiago Monteiro, tenista número 118 do mundo, furou, nesta terça-feira (23), o qualificatório do Masters 1000 de Madri, na Espanha, e será o terceiro brasileiro na chave masculina do evento, jogado no saibro da Caja Mágica.

O cearense derrotou o moldávio Radu Albot, 133º colocado, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 1/6 e 6/4, após 2h26min de duração. Monteiro conseguiu a quebra derradeira no décimo e último game do terceiro set.

Esta será sua segunda vez na chave principal do torneio espanhol. Ano passado, ele parou na segunda rodada. Ele soma três vitórias e nove derrotas em torneios desta categoria.

Thiago ainda aguarda seu oponente de estreia, que será divulgado ainda nesta terça-feira. Thiago Wild, 63º, terá pela frente o russo Roman Saffiulin, enquanto João Fonseca, convidado da organização e 242º do ranking, pega o americano Alex Michelsen.