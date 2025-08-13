Geração de atletas do Brasil e parcerias Rio-Niterói para trazer Pan de 2031

Seis anos podem parecer muito para criar expectativas sobre os Jogos Pan-Americanos de 2031. No entanto, os trabalhos para a competição já são grandes destaques do Brasil dentro e fora de "quadra". Em entrevista exclusiva ao Lance!, na Rio Innovation Week, a diretora de marketing do COB, Manoela Penna, analisou os preparativos e as expectativas sobre a atuação do país no torneio, seja como sede ou como Seleção participante.

Prefeito do Rio se mostra otimista sobre candidatura Rio-Niterói para o Pan de 2031

— Essa geração que está no Pan (Júnior) de Assunção, é a geração do Pan de 31. Necessariamente, são os atletas que já estão lá no pipeline, no funil de alta performance, para, daqui a seis anos, estarem no altíssimo nível. Claro que a gente sabe que no caminho acontece muita coisa. Mas muitos dos rostos que a gente está vendo aqui, a gente espera ver nesses Jogos, que esperamos que sejam no Rio e em Niterói — afirmou Penna.

Parcerias são formadas para que o projeto "Pan Rio-Niterói" seja escolhido para sediar os próximos jogos. Com isso, a diretora destacou o trabalho em conjunto entre o Time Brasil e as Prefeituras do Rio de Janeiro e de Niterói. Palco do Pan Júnior, que acontece entre os dias 9 a 23 de agosto, o Paraguai é o "rival" do Brasil na disputa.

— A gente está junto com a Prefeitura do Rio, com a Prefeitura de Niterói, nessa candidatura, que aconteceu desde janeiro, desde que a gente chegou. Então, não é uma candidatura que a gente vem construindo no longo prazo, como normalmente as candidaturas são, mas que a gente entende que chega com força e com condição de ganhar do Paraguai — revelou.

Candidatura de Rio-Niterói 2031 é oficializada pela Panam

Trunfos do Rio para a disputa pelo Pan de 2031

Durante a conversa com Manoela Penna, a mesa "Ponte para 2031: o Pan Rio & Niterói" acontecia no palco Sport Tech by Lance! na Rio Innovation Week. Essa palestra contou com o secretário de Esporte do município do Rio, Guilherme Schleder, que projetou a realização do evento na cidade maravilhosa.

Para ele, a experiência que o Rio de Janeiro tem para sediar grandes eventos é crucial, deixando a cidade na frente de Assunção, que também está na disputa. O secretário também afirmou que a cidade possui mais estrutura para os Jogos Pan-Americanos de 2031. Ele esteve em Assunção, cidade concorrente, durante o Pan Junior para defender a candidatura à Panam Sports e não viu uma boa infraestrutura para um evento como os jogos Pan-Americanos.

Usado como exemplo, o "Desafio da Ponte" marcou essa ambição de consolidar um elo entre Rio de Janeiro e Niterói, em forte de uma prova de maratona na Ponte Rio-Niterói.

Quando se fala em sediar grandes eventos esportivos, a primeira discussão é sobre o legado. Ou seja, aquilo que fica para a cidade além dos menos de 20 dias de evento. O secretário de Esportes colocou como duas grandes metas a despoluição da Baía de Guanabara e a criação da Linha 3 do Metrô, que conectaria Rio a Niterói.

O estádio Maracanã recebeu a abertura dos Jogos Olímpicos da Rio 2016. (Foto: Alex Carvalho/AGIF)

Legado de competições internacionais no Rio

Apesar dos "legados" negativos, há também a boa história deixada na capital carioca, principalmente com os eventos que já foram sediados no Rio. Como lembra a diretora do COB, a cidade já foi palco de sucesso de grandes competições mundiais, além de ainda ser a escolha de futuros torneios confirmados: o Mundial de Ginástica Rítmica, por exemplo, que acontecerá ainda em 2025.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Eu acho que a gente tem muito reconhecimento da comunidade pan-americana, da nossa capacidade de organização, de entregar grandes eventos. Vamos citar apenas dois, mas são diversos, o PAN de 2007 e os Jogos Olímpicos de 2016, mas daqui a poucos dias a gente vai ter um Mundial de Ginástica Rítmica aqui… Daqui a alguns anos vai ter o Mundial de Tênis de Mesa, vai ter o Mundial de Judô. A gente tem diversos eventos, então, não é uma surpresa para a comunidade pan-americana vir ao Rio de Janeiro — afirmou Penna.

Preparação para o Mundial de Ginástica Rítmica no Rio

A Federação Internacional de Ginástica (FIG) divulgou, nesta sexta-feira (18), a programação completa do Mundial de Ginástica Rítmica, que acontece no Rio de Janeiro, entre os dias 20 a 24 de agosto. O evento, que acontece no Parque Olímpico, marcará a primeira vez na história que a competição é sediada na América Latina.

Além do Mundial em 2025, o Brasil também sediará grandes competições da ginástica na próxima temporada. Em junho, o país foi confirmado como sede dos Campeonatos Pan-Americanos Adulto e Juvenil de Ginástica Artística e Rítmica, além do Pan de Ginástica Aeróbica de 2026.