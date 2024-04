Bia Haddad em São Paulo (Foto: Marcello Zambrana)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 18:32 • Madri (Espanha)

Bia Haddad conheceu sua chave no WTA 1000 de Madri, na Espanha, competição no piso de saibro com premiação de 8,7 milhões de dólares (aproximadamente R$ 47 milhões).

A tenista brasileira 14ª colocada, terá pela frente a vencedora de uma qualifier e a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo. Caso avance à terceira rodada, pode cruzar com a americana Emma Navarro, 19ª favorita, que fez quartas de final em Indian Wells. Em possíveis oitavas de final poderia ter a grega Maria Sakkari e nas quartas a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo.

Swiatek estreia diante da chinesa Xiyu Wang ou da romena Ana Bogdan e tem Sorana Cirstea como possível rival de terceira rodada, Victoria Azarenka ou Elina Svitolina como potencial adversária nas oitavas de final.

Bia Haddad jogará nas duplas com sua amiga carioca Ingrid Martins, 55ª do mundo. Será a primeira vez das duas disputando um evento desta categoria de WTA

‘Já estou a caminho de Madrid e preparada para a temporada europeia no saibro. Feliz de começar a jogar ao lado da Bia pela jogadora que é e pela pessoa especial que é também. Continuar treinando bem e fazendo todas as rotinas para trazer uma boa energia e competir no mais alto nível-, disse Ingrid.