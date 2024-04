João Fonseca ganha convite e disputará o Masters de Madri

João Fonseca é um dos jovens tenistas de maior destaque na atualidade (Foto: Sarah Stier / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! e Fabrizio Gallas • Publicada em 21/04/2024 - 17:55 • Madri (ESP)

João Fonseca, jovem brasileiro de 17 anos, foi contemplado, neste domingo (21), com um convite para a chave principal do Masters 1000 de Madri, na Espanha. O carioca, que vem voando nos torneios ATP na temporada, terá a sua primeira oportunidade em um Masters.

Fonseca fez quartas de final no ATP 250 de Bucareste, na Romênia, na última semana, derrotando o 51º do mundo, o italiano Lorenzo Sonego, e por pouco não superou ainda o quarto favorito, o chileno Alejandro Tabilo, 41º. Ele fez quartas de final no Rio Open, sendo um dos cinco mais jovens nesta fase em um torneio ATP 500. Fonseca vai bater seu melhor ranking na segunda-feira (22), dentro dos 250 melhores do mundo, perto de uma vaga no quali de Roland Garros.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ele será o segundo brasileiro em simples no torneio, uma vez que Thiago Wild, 67º do mundo, já havia garantido sua vaga. O Masters espanhol na Caja Mágica começa na quarta-feira (24) e terá a chave sorteada nesta segunda-feira (22).