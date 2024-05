Thiago Monteiro e Thiago Wild disputam o Nº 1 do Brasil em Roland Garros; Bia Haddad tenta evitar queda

Thiago Monteiro em ação em Roma (Foto: Isabella Bonotto/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 09:18 • Paris (FRA)

Apesar da grande vantagem no ranking para Thiago Monteiro na nova tabela divulgada nesta segunda-feira (27) pela ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais, Thiago Wild terá que lutar para se manter como o número 1 do Brasil em Roland Garros.

O paranaense somou 18 pontos pelas oitavas de final no torneio 250 de Lyon, na França, e foi aos 855 pontos. Só que ele defende 105 da terceira rodada mais o quali do Aberto da França do ano passado e pode perder o posto para Thiago Monteiro. Wild, atual 58º do mundo, tem 855 pontos hoje contra 685 de Monteiro, que perdeu dois postos e é o 86º. A vantagem é de 170, mas basta uma vitória do cearense e uma eventual derrota de Wild na estreia para que as posições se invertam.

Se não avançar contra Gael Monfils nesta segunda-feira (27), Wild ficará perto de sair do top-70 e, se vencer o sérvio Miomir Kecmanovic, Monteiro irá para dentro dos 70 no ranking projetado do início desta semana.

Em suma, será o novo número 1 do país quem fizer campanha melhor. Caso os dois percam na mesma fase, Wild permanecerá como líder nacional.

Felipe Meligeni perdeu uma posição e é o 137º, Gustavo Heide se manteve como o 174º e João Fonseca subiu para o 230º lugar.

No feminino, Bia Haddad Maia sustentou a 14ª colocação na tabela feminina após as quartas de final do torneio 500 de Estrasburgo, na França.

A brasileira somou cerca de 100 pontos e foi aos 2983 e, a partir desta segunda-feira (27), terá a dura missão de defender 780 das semifinais de Roland Garros, seu maior resultado na carreira. Caso faça campanha ruim, ou seja, perca nas primeiras rodadas, Bia cairá para pouco mais de 2200 e terá que torcer contra rivais para evitar uma saída do top-20. Tenistas como Victoria Azarenka, Marta Kostyuk e Anastasia Pavlyuchenkova são as que mais ameaçam a brasileira.