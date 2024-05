Laura Pigossi volta mal após chuva e tem dura derrota em Roland Garros

Laura Pigossi em Roland Garros (Foto: Cedric Lecocq / FFT)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 20:38 • Paris (França)

Número dois do Brasil e 119ª do mundo, Laura Pigossi perdeu uma grande chance de obter sua maior vitória na carreira e a primeira em um Grand Slam neste domingo (26), em seu primeiro jogo de chave principal de Roland Garros.

A paulistana fazia uma grande partida, dominava o terceiro set contra a ucraniana Marta Kostyuk, 20ª colocada, tinha 4 a 0, mas a chuva veio no 4 a 2 e no retorno a paulistana não esteve no mesmo nível e levou a virada perdendo por 7/5, 6/7 (7/4) e 6/4.

Pigossi, que passou o qualifying, somou sua terceira derrota em chaves de Grand Slam. Ela perdeu em Wimbledon em 2022, quando entrou de forma direta, e no Australian Open de 2023, quando entrou como lucky-loser.

🎾 O jogo

Laura começou com tudo ao abrir 2 a 0, depois no 4 a 2 teve um 15/40, mas a rival empatou e venceu com uma quebra no final por 7/5 após game ruim da brasileira.No segundo set, Laura largou com quebra, sofreu a virada, depois quebrou para abrir 4 a 3 e novamente em 6 a 5 servindo para a segunda parcial, mas cometeu erros e permitiu o empate.

No tie-break ela reagiu após placar adverso de 3 a 1 e fez seis pontos seguidos. Confirmou após game abaixo e abriu 3 a 0 após um segundo game super longo. A oponente sentiu problemas no pé, parou o jogo para atendimento. Pigossi conseguiu uma nova quebra, fez 4 a 0 , viu a oponente quebrar de novo e diminuir para 4 a 2. O duelo então foi paralisado pela chuva por cerca de uma hora e meia. No retorno a brasileira esteve fria, errática e a oponente pressionando, jogando de forma agressiva com eficiência. Ela devolveu a quebra, quebrou novamente e foi para o saque com 5 a 4. Laura então parou o jogo, pediu atendimento médico, mas não surtiu efeito e a ucraniana liquidou a fatura.