Um dos maiores pugilistas da história do Brasil, Acelino Popó tomava medidas radicais para perder peso antes das lutas na época de profissional. O atleta chegava a ficar mais de um dia sem beber água, conforme detalhou em entrevista ao Lance!. A lenda do boxe se prepara para enfrentar o fisiculturista Kleber Bambam, neste sábado (24), no evento Fight Music Show. Nesse caso, porém, ele não precisará passar por pesagem. Assista à declaração de Popó acima.