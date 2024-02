Os últimos anos representaram o pior momento do Brasil no futebol de areia, modalidade na qual sempre foi dominante. O país é o maior campeão da história do torneio, com 14 conquistas, onze a mais que Portugal e Rússia. No entanto, a Seleção Brasileira só venceu uma das últimas seis edições e, em três delas, não chegou à semifinal.