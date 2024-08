Terra de Fangio e Reutemann celebra chegada de Franco Colapinto à Fórmula 1

Franco Colapinto chegando no paddock do GP da Itália, em Monza (Foto: Williams)







Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 09:00 • Monza (ITA)

A Argentina tem um novo nome nas pistas da Fórmula 1, Franco Colapinto. O território que revelou Juan Manuel Fangio e Carlos Reutemann ficou 23 anos sem um piloto na categoria, o último havia sido Gastón Mazzane, que guiou pela Minardi entre 2000 e 2001.

No entanto, o que era uma potência no início dos anos 1950, a presença de argentinos na Fórmula 1 se tornou uma raridade. Aproveitando a volta dos “hermanos” à elite do automobilismo, o Lance! explica alguns pontos sobre esta questão.

PAIXÃO NACIONAL E ÍDOLOS

Juan Manuel Fangio e Carlos Reutemann (Foto: AFP)

Assim como o Brasil, a relação dos argentinos com o automobilismo é muito forte. A paixão nacional costuma a ser vista nas competições domésticas. O “Turismo Carretera” — categoria de stock car — por exemplo, que foi realizado recentemente no Autódromo Oscar Alfredo Gálvez, em Buenos Aires, mostra o quanto o coração da Argentina ainda pulsa por carros na pista.

E em relação à popularidade, assim como os brasileiros, ainda segue sendo o segundo esporte mais popular, atrás do futebol. E claro, Fangio e Reutemann ainda seguem sendo motivo de orgulho nacional.

FALTA DE PILOTOS NA CATEGORIA

Mesmo sendo lar dos dois maiores nomes da Fórmula 1 até a chegada de Colapinto, a Argentina não conseguia colocar mais pilotos na elite do automobilismo. O grande motivo é: a situação econômica do país.

Para Fangio chegar na Fórmula 1, teve apoio do governo de Juan Domingo Perón, no início da categoria, em 1950. A habilidade de um piloto não é o único fator que entra em jogo ao se tratar de chegar à elite do automobilismo, mas assim como no Brasil, precisam de apoio, seja do Estado, seja de um capital privado.

Assim como Fangio, Colapinto caminhou passo a passo ao lado da Williams, teve o apoio de empresas argentinas e conseguiu chegar no seu objetivo.

Mesmo que haja uma Fórmula Renault — categoria que permite aos jovens começarem nos carros de fórmula — ainda segue bastante difícil dar um salto para a Europa e começar a subir a escada rumo à Fórmula 1.

FRANCO COLAPINTO, UM SONHO ARGENTINO

Mesmo sendo apenas nove corridas, a chegada de Colapinto à Fórmula 1 é um sonho para o fã argentino de automobilismo, principalmente aos mais novos que ainda não assistiram um representante de seu país nas pistas.

A expectativa em cima de Franco é grande, ainda mais daqueles que acompanharam o piloto em sua caminhada pela Fórmula 3, que acreditam que ele seja capaz de tudo. No entanto, também depende do carro, já que a Williams não é uma das mais rápidas, mas pode ser um desafio de aprender o mais rápido o possível, já que será uma experiência nova.

O país de Fangio e Reutemann espera que o jovem Colapinto aprenda neste momento e deixe uma boa impressão. E claro, tenha a oportunidade de provar o seu valor em uma temporada completa no futuro.