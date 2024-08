Quem é Franco Colapinto, primeiro piloto argentino da Fórmula 1 após 23 anos?

Franco Colapinto no pódio do GP de Ímola, na Itália (Foto: Fórmula 2)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 14:15 • Rio de Janeiro (RJ)

A Williams anunciou nesta terça-feira (27) a demissão de Logan Sargeant e a promoção de Franco Colapinto. O piloto irá estrear neste final de semana, durante do GP da Itália, em Monza. Aproveitando este momento, o Lance! te apresenta o destaque do automobilismo argentino.

Nascido em Pilar, na Argentina, Franco é o primeiro argentino titular da categoria desde 2001 com Gastón Mazzacane, que guiou pela Minardi entre 2000 e 2001. O piloto é considerado um dos jovens talentos mais promissores do automobilismo internacional.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sua carreira na Europa começou aos 15 anos na Fórmula 4 espanhola com a Drivez, onde ganhou o campeonato em 2019. No ano seguinte, assinou com a MP Motorsport para competir na Fórmula Renault Eurocup, e rapidamente subiu para a F3 em 2021. Além disso, participou das 24 Horas de Le Mans na classe LMP2.

Franco Colapinto em Silverstone, durante os primeiros livres, pela Williams (Foto: Williams)

➡️ Dá para sonhar? Veja o que Norris precisa para bater Verstappen e ser campeão da F1 2024

Desde 2022, Colapinto competiu com a F3 na MP Motorsport e tornou-se membro da Williams Driver Academy. Terminou em quarto lugar no campeonato, marcando pontos em 14 das 18 corridas e contribuindo significativamente para o terceiro lugar da sua equipe no Campeonato de Equipes.

Após dois anos de sucesso na F3, Colapinto competia até então pela F3, até ser chamado para substituir Logan na Williams. No GP da Inglaterra de 2024, Franco guiou o carro da Williams (FW46), durante os primeiros treinos livres.