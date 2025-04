Saber perder não parece ser uma das virtudes do americano Tristan Boyer, que teve um ataque de fúria nesta quinta-feira (17). Ao ser derrotado pelo argentino Francisco Comesana, pelas oitavas de final do Challenger de Oeiras, em Portugal, por 75 e 7/6 (4), o 122º do mundo simplesmente destruiu parte do guarda-sol.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Hoje com 23 anos, em 2024 Boyer se tornou o segundo americano a conquistar 44 vitórias em torneios Challengers na mesma temporada, onde participou de competições na Argentina, Brasil, Peru e Uruguai.

Neste ano, o americano soma duas vitórias em seis partidas em torneios ATP (excluindo os Challengers). Antes de Oeiras, Boyer sofreu derrotas nas estreias dos Challengers de Nápoles, na Itália, e em Madri, na Espanha, além da queda nessa mesma fase no ATP de Marraquesh, no Marrocos, há duas semanas.

continua após a publicidade

O número 122º do mundo iniciou a temporada furando o qualifying do Aberto da Austrália, onde alcançou a segunda rodada, superado pelo anfitrião Alex De Minaur. Na estreia em Melbourne, ele venceu batalha de cinco sets contra o argentino Federico Coria. O outro triunfo do americano em ATP foi na estreia do Masters 1000 de Indian Wells, em março, contra o australiano Aleksandar Vukic.

Abaixo, o vídeo do ataque de fúria do americano

Algoz de Boyer em Oeiras, Montesana é o principal favorito ao título. Nas quartas, o rival do argentino sairá do confronto entre o francês Gregoire Barrere (163º) e o italiano Stefano Travaglia (304º).

continua após a publicidade

Montesana surpreendeu no Rio Open

Atual 62º do mundo, Montesana tem 24 anos e ainda busca o primeiro título de ATP. Neste ano, a maior proeza do argentino foi ter alcançado as semifinais do Rio Open, em fevereiro. Na ocasião, ele foi superado pelo francês e vice-campeão Alexandre Muller.