Tênis: Thiago Wild dá salto, garante melhor ranking e atinge marca expressiva

Escrito por Lance! e Fabrizio Gallas • Publicada em 04/03/2024 - 11:39 • Rio de Janeiro (RJ)

O tenista Thiago Wild confirmou uma nova escalada no ranking ATP, atualizado nesta segunda-feira (4), e voltou a bater o seu recorde pessoal. Com a campanha de oitavas de final no ATP 250 de Santiago, no Chile, ele foi aos 820 pontos e subiu oito colocações, tornando-se o 65º colocado.

A nova posição de Thiago Wild faz com que seja o 20º melhor tenista brasileiro em simples na história, entre homens e mulheres. A colocação supera as alcançadas por atletas como Claudia Monteiro, Rogério Silva, João Souza e Júlio Goes.

Thiago Monteiro, por sua vez, perdeu onze posições, uma vez que não jogou na semana. Felipe Meligeni perdeu duas e é o 132º, assim como Gustavo Heide, que ficou em 240º. João Fonseca subiu um degrau e foi ao 342º lugar.

A segunda-feira foi de boas notícias para os principais brasileiros ranqueados na tabela de duplas. Orlando Luz teve a maior subida. O atleta ganhou vinte colocações com o vice-campeonato no ATP 250 de Santiago, no Chile, indo ao 113º posto e passando a ser o quinto melhor brasileiro.

A liderança segue com Rafael Matos, que subiu duas colocações com a semi no Chile e foi ao 44º lugar. Marcelo Melo, também semifinalista em solo chileno, subiu quatro e é o 55º. Marcelo Demoliner é o 81º, e Fernando Romboli, o 111º.