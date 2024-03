O tenista Andrey Rublev, número cinco do mundo, entrou com uma apelação após ser desclassificado nas semifinais do ATP 500 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, na última sexta-feira (1º), por gritar com o árbitro. O recurso foi bem sucedido, e a ATP reestabeleceu a sua premiação de US$ 157 mil (cerca de R$ 786 mil), além de devolver os pontos somados, ou seja, 200.