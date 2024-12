Tênis: João Fonseca fica no grupo da morte no NextGen Finals

João Fonseca, número 145 do mundo e primeiro brasileiro a disputar o NextGen Finals, o torneio com os oito melhores até 20 anos, conheceu, neste domingo, seu grupo no evento que começa na quarta-feira (18), em Jidá, na Arábia Saudita.

O carioca caiu em um grupo difícil, o Grupo Azul, com Arthur Fils, o principal ranqueado e 20º colocado do ranking mundial, Jakub Mensik, 48º e eleito a revelação do ano pela ATP além de Learner Tien, 122º.

Fonseca derrotou Fils este ano no Rio Open no jogo que chamou a atenção do mundo do tênis e bateu Tien na final juvenil do US Open do ano passado. Contra Mensik o brasileiro nunca jogou. Arthur tem três finais de ATP em 2024, Jakub derrotou quatro jogadores do top 10 no ano.

João Fonseca é uma das maiores promessas do tênis brasileiro (Foto: Green Filmes/CBT)

No grupo vermelho, Alex Michelsen é o favorito e terá Juncheng Shang, Luca Van Assche e Nishesh Basavareddy. Os dois primeiros de cada chave vão às semifinais.

O TORNEIO

O Next Gen ATP Finals, será sediado em Jidá, na Arábia Saudita, e começa na quarta-feira (18), com a final no domingo, 22 de dezembro. A fase de todos contra todos será realizada de quarta a sexta-feira, com as semifinais no sábado. A partida pelo título ocorrerá às 14h, (de Brasília).

Grandes nomes da atualidade como Hyeon Chung, Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Brandon Nakashima e Hamad Medjedovic já triunfaram no evento.