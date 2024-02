Bia Haddad foi quebrada no começo, mas devolveu logo a seguir e teve um 0/40 no quarto game para colocar vantagem. Kasatkina reagiu, confirmou e ganhou confiança jogando com muita consistência e alguma variação. A brasileira não conseguia sair das iscas da rival com slices e bola mais precisas e acabou levando duas quebras, devolveu uma delas, mas perdeu a parcial por 6/3 - em 40 minutos - com nova quebra da russa a seguir. No segundo set, a russa começou melhor e seguiu o domínio até o 2 a 0. Bia colocou calma nos golpes de fundo, se manteve paciente e pouco a pouco foi melhorando, devolveu a quebra, abriu vantagem de 4 a 2, fez 5 a 3, salvando dois breaks, e comemorou bastante. Fechou no terceiro set-point a parcial por 6/4, set onde fez menos pontos que a adversária (32 a 31).