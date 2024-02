Muita gente me pergunta: o que falta para Bia Haddad ir adiante ? Dar o próximo passo ? Esse passo é ganhar os torneios gigantes, se firmar no top 10 e subir entre as cinco. Parece simples, mas não é. Falta ter essa contundência com maior frequência e contra tenistas que não tem nada a perder, ou pouco a perder, contra ela. Ou seja, fazer jus ao seu ranking contra jogadoras de mais baixa classificação. A pressão e responsabilidade muitas vezes entram na mente de uma tenista, e Bia acaba jogando com maior pressão, maior travamento, e as coisas não fluem como deveriam. Vimos isso no Australian Open e, com alguma frequência, em 2023.