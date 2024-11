Lewis Hamilton, piloto da Fórmula 1, viajou em um avião de caça durante treinamento de voo para astronauta. Em abril deste ano, o britânico revelou que tem planos para fazer uma viagem à lua desde que teve uma conversa com o bilionário, dono do X e CEO da SpaceX, Elon Musk.

continua após a publicidade

— Mas é claro que falamos (Hamilton e Musk) sobre pousar na Lua e para onde vamos a seguir. Então, eu vou sim, em algum momento. Vou deixar algumas outras pessoas irem primeiro porque essas coisas explodem no caminho! — disse.

➡️ Vaga da Cadillac no grid da F1 2026 vai custar taxa de R$ 2,6 bilhões aos cofres de GM e TWG

Lewis Hamilton no GP de Las Vegas, nos Estados Unidos (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

➡️ Prost afirma que Verstappen não é como Senna: ‘Seguiu seu próprio caminho’

ALÉM DA LUA, HAMILTON QUER MARTE

No mesmo final de semana em que revelou a vontade de ir à lua. Hamilton afirmou que tem interesse de realizar uma viagem a Marte. Na entrevista, Lewis ainda brincou com a possibilidade de pilotar uma nave.

continua após a publicidade

— Ele também está falando em ir para Marte, e eu estou pronto para ir ao espaço a qualquer momento. Eu disse a ele que pilotaria a nave, mas acho que é tudo automatizado — afirmou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Lewis Hamilton ficou em segundo lugar no GP de Las Vegas. O britânico fez um bom final de semana, assim como a Mercedes e o seu companheiro de equipe, George Russell, campeão da prova. O próximo compromisso é no GP do Catar, neste final de semana, durante os dias 29,30 e 1º.