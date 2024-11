Esquecer uma derrota? Não é o que Michael Malone, técnico do Denver Nuggets, considera o melhor a fazer. A equipe perdeu para o New York Knicks por 145 a 118 e o treinador não poupou críticas à atuação dos jogadores. Até Nikola Jokic, principal nome da equipe, foi alfinetado pelo comandante na coletiva após o jogo, nessa segunda-feira (25).

— Você não esquece quando é humilhado. Você não esquece quando leva 145 pontos. Não se esquece quando não joga duro, sem esforço e sem fisicalidade. Então, eu não quero esquecer nada — disse o técnico.

Falta de liderança de Jokic no Nuggets

A equipe inteira do Denver Nuggets teve uma partida abaixo do que se espera. No entanto, o treinador chamou a atenção para a postura dos atletas durante a partida — especialmente a de Nikola Jokic, pivô e um dos líderes da equipe.

— Olhem o Russell Westbrook, por exemplo, ele fala. Mas nós precisamos de mais do que apenas o Westbrook. Eu preciso disso do Nikola Jokic, do Jamal Murray, dos caras que estão aqui no nosso quinteto titular. Preciso que eles falem — afirmou.

— Independente de quem esteja dentro ou fora, a questão é: que tipo de time queremos ser? Então, sim, um pouco de liderança seria ótimo. Jogar como você se importasse, seria ótimo — completou.

Nikola Jokic durante partida entre Denver Nuggets e New York Knicks, pela NBA (Foto: Bart Young/AFP)

Esta foi a sétima derrota do Denver Nuggets nesta temporada da NBA. Com nove vitórias em 16 confrontos, a franquia ocupa a 8ª colocação na Conferência Oeste. Os comandados de Michael Malone voltam à quadra nesta quarta-feira (27), contra o Utah Jazz, às 21h (de Brasília).