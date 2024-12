Comentarista da ESPN opina sobre a queda da audiência da NBA: ‘Perdeu a sua essência’

O comentarista Paulo Antunes analisou, durante o programa "ESPN League", os motivos da audiência da NBA estar caindo ao redor do mundo. O debate é amplo, e personalidades como LeBron James e Joe Mazzulla, treinador dos Boston Celtics, também opinaram sobre a baixa demanda no maior campeonato de basquete do mundo.

Para Paulo Antunes, o estilo de jogo das novas estrelas fez com que a NBA perdesse a essência das décadas anteriores. Segundo ele, a nova geração não se conecta com os astros.

- Nada contra os jogadores de hoje, que são muito talentosos, mas o basquete perdeu a sua essência dos anos 80/90. Não vemos mais aquele estilo de jogo que fez uma geração se apaixonar - afirmou Paulo.

Paulo Antunes é comentarista da ESPN (Foto: Arquivo Pessoal)

Nos Estados Unidos, o debate sobre a queda de audiência da NBA é maior, com LeBron James e Joe Mazzulla falando sobre. Para um dos maiores jogadores da história, deveria haver mudança em relação às bolas de três pontos.

- Temos que ter uma conversa. São bolas de três para c******* sendo arremessadas por jogo. Precisamos ter mudanças. Não vou fazer isso agora, mas temos que fazer algo - disse a estrela dos Lakers.

Já Joe Mazzulla, teve uma ideia inusitada para melhorar a audiência da NBA. O treinador dos Celtics sugeriu que as brigas voltassem para entreter os fãs. Outras ligas americanas, como a NHL (hóquei) e a MLB (beisebol), são permissivas. Na NBA, as lutas eram frequentes nos anos 80 e 90, mas a liga criou regras para que os embates violentos fossem penalizados duramente.

Joe Mazzulla é treinador dos Celtics desde 2022 (Foto: Christian Petersen/AFP)

- A maior coisa que a NBA tirou das pessoas, do ponto de vista do entretenimento, são as brigas. Queria que as brigas voltassem. O que é mais divertido do que uma luta? No beisebol, deixam até os jogadores saírem do banco para brigar. Não existe nem falta pesada mais na NBA. Eles têm tacos, que são armas, e a única coisa que a gente tem é uma bola. No hóquei, são tacos e discos. A gente não tem direito nem a trocação - afirmou Joe.