Ex-Boston Celtics deixa vontade de voltar à NBA de lado e assina com time da Nova Zelândia

Tacko Fall, jogador com passagem pelo Boston Celtics, vai atuar fora da NBA. O ala acertou com o New Zealand Breakers, equipe da Nova Zelândia. A informação é do jornalista Olgun Uluc, da “ESPN”.

Aos 28 anos, o atleta chegou ao entendimento que não teria oportunidades na NBA e, por isso, decidiu assinar por uma temporada com o NZ Breakers, que inclusive, esteve nos EUA para uma série de amistosos na pré-temporada da liga.

— Tacko Fall se juntará ao elenco principal do Breakers pelo restante da temporada 2024-25 da NBL, disseram fontes à ESPN. Ele está no time praticamente a temporada inteira; então esse resultado, é claro, não é nenhuma surpresa. Fall ainda está se recuperando de uma lesão no quadríceps, mas deve ficar saudável em breve — disse o insider, via redes sociais.

A ideia é que o pivô aproveite a temporada para entrar em forma e no próximo ano priorize um retorno à NBA.

Tacko Fall ainda não estreou pela nova equipe

A temporada da NBL, a liga australiana, que o time neozelandês disputa, teve início no mês de setembro, mas o jogador ainda não conseguiu estrear pela nova equipe.

Até aqui, o New Zealand Breakers é o segundo colocado na classificação geral, que conta com 10 equipes. A equipe acumula sete vitórias e três derrotas nesse começo.

A úlima vez que Fall atuou foi na temporada 2023/24, quando esteve com o Nanjing Monkey King, da China. Na Ásia, ele também defendeu o Xinjiang Flying Tigers. Já na NBA, passou por Celtics e Cleveland Cavaliers.