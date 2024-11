Linha de 3 pontos: As diferenças de medidas entre NBA e FIBA

A linha de 3 pontos é um dos elementos mais estratégicos do basquete, marcando a região da quadra de onde os arremessos bem-sucedidos valem três pontos. Sua introdução transformou o esporte, principalmente a NBA, incentivando jogadas mais ousadas e ampliando a importância do perímetro no ataque.

Apesar de estar presente em todas as ligas de basquete, a linha de 3 pontos não é padronizada em termos de distância em diferentes competições. Na NBA, a linha é posicionada mais longe da cesta em comparação às regras internacionais da FIBA, criando estilos distintos de jogo em cada formato. Essa diferença reflete a adaptação do basquete às características dos jogadores e às filosofias táticas de cada competição.

Qual o tamanho da linha de 3 pontos no basquete? Veja diferenças entre NBA e FIBA. (Foto: Divulgação/Comitê Olímpico do Canadá)

Diferenças na linha de 3 entre NBA e FIBA

As dimensões da linha de 3 pontos variam significativamente entre NBA e FIBA, tanto na distância quanto no formato:

NBA:

A linha de 3 está posicionada a 7,24 metros do aro no ponto mais distante.

Nas laterais, conhecidas como "corners", a distância é reduzida para 6,70 metros. Isso torna os arremessos dos cantos mais acessíveis, sendo uma estratégia comum em ataques.

FIBA:

A linha de 3 pontos está a 6,75 metros do aro em toda sua extensão.

O formato é mais uniforme, sem a variação de distância presente nos corners da NBA.

Essas diferenças influenciam diretamente o estilo de jogo, pois na NBA, a linha mais distante exige maior força e técnica dos jogadores. Já na FIBA, a linha mais próxima favorece um maior número de arremessos de longa distância por parte de jogadores de diferentes posições.

Impacto da linha de 3 no estilo de jogo

A posição da linha de 3 impacta diretamente a forma como o jogo é disputado:

NBA: A distância maior prioriza jogadores com alta capacidade técnica, como Stephen Curry e Klay Thompson, conhecidos por sua eficiência no perímetro. O espaçamento maior também obriga os defensores a cobrir áreas mais amplas, criando oportunidades para infiltrações e passes rápidos.

FIBA: A linha mais próxima permite que mais jogadores tentem arremessos de 3 pontos, independentemente da posição. Isso resulta em um jogo mais coletivo, com ênfase em movimentação de bola e estratégias de passe. Além disso, a linha de 3 pontos redefine o papel dos pivôs em ambos os formatos. Na NBA, muitos pivôs modernos se especializaram em arremessos de longa distância para se adaptar ao estilo do jogo. Na FIBA, o papel tradicional do pivô no garrafão ainda é valorizado, mas ele também pode ser usado como distribuidor de passes no perímetro.

História e evolução da linha de 3 pontos

A linha de 3 pontos foi introduzida oficialmente na NBA na temporada de 1979-80, enquanto a FIBA adotou o conceito em 1984. Desde então, ela se tornou uma parte essencial do basquete moderno, transformando o jogo e as estratégias ofensivas.

Inicialmente, a linha na FIBA estava a 6,25 metros do aro, mas foi ajustada para 6,75 metros em 2010 para alinhar o basquete internacional aos padrões do basquete profissional. Esse ajuste buscou equilibrar a competitividade entre as ligas, embora a NBA tenha mantido a linha mais distante.

Hoje, a linha de 3 é um dos principais fatores de decisão nas partidas, com muitos times baseando suas estratégias ofensivas no perímetro. Jogadores que dominam o arremesso de 3 pontos frequentemente decidem partidas, consolidando a importância dessa área no basquete contemporâneo.