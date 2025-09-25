Tchéquia e Bulgária nas semis do Mundial de Vôlei masculino; veja

Terminou na manhã de hoje (25) o segundo dia das quartas de final do Mundial de Vôlei masculino, com vitórias da República Tcheca e da Bulgária.

continua após a publicidade

➡️Semifinais do Mundial de vôlei masculino definidas; veja o chaveamento

Tchéquia tem disputa acirrada com Irã

A seleção que tirou o Brasil da competição derrotou o Irã por 3 sets a 1, com parciais de 22-25, 27-25, 25-20 e 25-21, na Mall of Asia Arena, em Pasay City, nas Filipinas, em confronto pelas quartas de final do torneio.

Apesar de os persas terem um bom começo no jogo, vencendo por detalhes o primeiro set, a República Tcheca se aproveitou de um erro de Morteza, do Irã, e marcou o set, crescendo para o resto do jogo.

continua após a publicidade

Sendo mais equilibrada ao longo da partida, a Tchéquia cresceu e se consolidou ao longo dos três sets, vencendo de virada. O oposto, Patrik Indra, foi o destaque do jogo, com 22 pontos, e o ponteiro Vasina foi o segundo, com 21.

República Tcheca vence jogo das quartas de final do Mundial de Vôlei masculino (Foto: Volleyball World)

Bulgária vence os EUA

Para fechar a lista dos classificados, entrou a Bulgária, após vencer por 3 sets a 2 os Estados Unidos. Com parciais de 25-21, 25-19, 17-25, 22-25 e 12-15, os EUA venceram com tranquilidade os dois primeiros sets, mas no terceiro os búlgaros cresceram no jogo e marcaram seu primeiro set.

continua após a publicidade

O quarto set foi decisivo para a partida, sendo um jogo extremamente acirrado até o final, com a Bulgária na cola dos norte-americanos até o fim. Os búlgaros permaneceram firmes no jogo e garantiram o set com 22-25.

No quinto, os búlgaros começaram o set marcando seu primeiro ponto mas não tiveram tranquilidade, com os estadunidenses disputando de forma árdua a vaga nas semifinais. No fim, apesar do esforço da seleção dos Estados Unidos, a Bulgária levou a melhor com 12-15. Os búlgaros vão competir com a Tchéquia por vaga nas finais.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Próximos confrontos no Mundial:

Semifinais - sábado (27/9)

Polônia x Itália - 4h30 (de Brasília) Tchéquia x EUA - 9h (de Brasília)

Todas as partidas das quartas de final da competição terão transmissão ao vivo pela Volleyball World TV (streaming) e pelo Sportv 2. ➡️Clique aqui para assistir no Sportv