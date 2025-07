Sem Hugo Calderano, WTT anuncia mudança nas chaves do Grand Smash

O anúncio de que Hugo Calderano não poderia viajar para a disputa do Grand Smash de tênis de mesa, em Las Vegas, abalou o cenário da modalidade na última quinta-feira (3). Sem o brasileiro, que estava confirmado nas chaves principais do torneio de simples e de duplas mistas, a World Table Tennis (WTT), organizadora da competição, divulgou as mudanças para a disputa.

Terceiro melhor do mundo, Calderano entraria como cabeça de chave número 3 no torneio individual masculino e será substituído por um lucky loser, ou seja, o jogador de melhor campanha derrotado na fase qualificatória, que segue nesta sexta-feira (4) e sábado (5).

Bruna Takahashi, que compete ao lado de Hugo nas duplas mistas, também foi afetada pela ausência do parceiro e participará apenas da chave de simples feminina. A parceria brasileira, que recentemente conquistou o vice-campeonato do WTT Star Contender na Eslovênia, foi substituída por Edward Ly, do Canadá, e Izabela Lupulesku, da Sérvia.

Outros brasileiros na competição

Além de Bruna Takahashi, 16ª do mundo e principal brasileira na competição, o país segue com outros representantes na disputa. Na última quinta-feira (3), Leonardo Iizuka venceu na estreia do qualificatório de simples, enquanto Guilherme Teodoro e Laura Watanabe foram eliminados na primeira rodada. Giulia Takahashi, irmã de Bruna, estreia nesta sexta-feira (4), em busca de uma vaga na chave principal.

Sem Calderano, apenas Vitor Ishy, número 48 do ranking, representa o Brasil na chave masculina principal até o momento, com jogos a partir deste domingo (6). À exceção de Bruna Takahashi, os demais brasileiros também competem na chave de duplas.

Sem Calderano, Bruna Takahashi disputa apenas chave de simples nos EUA (Foto: Divulgação/ WTT)

O que é o Grand Smash de tênis de mesa

Organizado pela World Table Tennis (WTT), o Grand Smash é uma das principais competições da elite do tênis de mesa, semelhante aos Grand Slams do tênis de quadra. São realizados quatro torneios deste nível ao longo da temporada, e a disputa em Las Vegas é a segunda do ano. A competição rende 2000 pontos aos campeões, mesma pontuação concedida no Mundial de tênis de mesa, principal torneio da modalidade.

Com exceção de Hugo Calderano, terceiro melhor do mundo, todos os atletas que figuram no top-10 do ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) estão confirmados no Grand Smash de Las Vegas.

