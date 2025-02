Tenista Coco Gauff: veja idade, história e títulos

Cori "Coco" Gauff nasceu em 13 de março de 2004, em Atlanta, Geórgia, e desde cedo demonstrou talento para o tênis. Criada em uma família esportiva — seu pai jogou basquete universitário e sua mãe foi atleta de atletismo —, ela começou a treinar tênis aos seis anos e rapidamente se destacou. Aos 10 anos, ingressou na Mouratoglou Tennis Academy, onde recebeu o apoio do renomado treinador Patrick Mouratoglou, que viu nela um enorme potencial para se tornar número 1 do mundo. O Lance! te conta tudo sobre a tenista Coco Gauff.

Em 2018, Gauff venceu Roland Garros juvenil, consolidando-se como uma das grandes promessas do esporte.

Ascensão da tenista Coco Gauff no circuito profissional (2019–2022)

Gauff fez sua estreia na WTA em 2019, aos 15 anos, e rapidamente chamou a atenção ao se tornar a jogadora mais jovem a se classificar para a chave principal de Wimbledon na Era Aberta. No torneio, surpreendeu o mundo ao vencer Venus Williams na primeira rodada e alcançar as oitavas de final.

Ainda naquele ano, conquistou seu primeiro título de simples na WTA no Linz Open, tornando-se a campeã mais jovem de um torneio desde 2004. Em 2021, fez sua primeira final de Grand Slam em duplas no US Open e, em 2022, chegou à final de Roland Garros em simples, perdendo para Iga Świątek.

No mesmo ano, Gauff alcançou o topo do ranking de duplas, sendo a jogadora mais jovem a atingir essa marca desde Martina Hingis.

Conquistas de Grand Slam e domínio na WTA (2023–2024)

O ano de 2023 foi um divisor de águas na carreira de Gauff. Ela conquistou seu primeiro título WTA 1000 no Cincinnati Open, vencendo Iga Świątek na semifinal. No US Open, brilhou ao derrotar Aryna Sabalenka na final e conquistar seu primeiro título de Grand Slam em simples.

Em 2024, Gauff seguiu em alto nível, chegando às semifinais do Australian Open e vencendo seu primeiro título de duplas em Roland Garros, ao lado de Katerina Siniaková. No final da temporada, consagrou-se campeã do WTA Finals, tornando-se a mais jovem vencedora do torneio desde Maria Sharapova em 2004.

2025: continuidade no topo

Gauff começou 2025 ajudando os Estados Unidos a vencer a United Cup, onde derrotou Iga Świątek na final. No Australian Open, alcançou as quartas de final, sendo eliminada por Paula Badosa.

Estilo de jogo e impacto no tênis

Gauff é conhecida por seu jogo agressivo, movimentação rápida e grande resistência física. Seu forehand e saque melhoraram significativamente nos últimos anos, tornando-a uma das jogadoras mais completas do circuito.

Além do talento nas quadras, Gauff também se destaca por sua liderança fora delas, sendo uma voz ativa em causas sociais e inspirando uma nova geração de tenistas.

Expectativas para o futuro da tenista Coco Gauff

Com apenas 20 anos, Coco Gauff já tem um título de Grand Slam em simples, um título do WTA Finals e um título de duplas em Roland Garros. A jovem americana segue como uma das principais candidatas a dominar o circuito nos próximos anos e buscar novos títulos em Wimbledon e no Australian Open.