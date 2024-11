Hamilton traz nostalgia ao guiar McLaren de Senna em Interlagos, na Fórmula 1

Lewis Hamilton levou a nostalgia e emoção aos presentes em Interlagos na manhã deste domingo (3). O heptacampeão mundial guiou a McLaren MP4/5B, do bicampeonato de Ayrton Senna, em uma demonstração no autódromo paulistano, em mais uma das homenagens pela memória do brasileiro tricampeão, que morreu 30 anos atrás.

Hamilton participa de homenagem a Senna

A exibição ‘Senna Sempre’ foi promovida por McLaren e Honda, parceria histórica que marcou os três títulos de Ayrton e voltou a acontecer. A demonstração foi ao som do ‘Tema da Vitória’, histórica trilha sonora que embalou os 41 triunfos do piloto na TV brasileira. Campeã olímpica, a ginasta Rebeca Andrade foi a responsável por dar a bandeira quadriculada para a demonstração.

— Toda vez que viemos aqui há a oportunidade de fazermos uma homenagem, e acho que muitos pilotos também fazem isso. Mas nunca, em um milhão de anos, pensei que guiaria um carro do Senna aqui. Então, quando me lembro que alguém entrou em contato, meu empresário me contou sobre isso e eu aceitei a oportunidade — recordou Hamilton, em coletiva na quinta-feira (31).

Hamilton repete gesto de Senna, em homenagem no GP de São Paulo, na Fórmula 1 (Foto: Nelson Almeid/AFP)

O fim de semana não tem sido dos mais fáceis para Lewis, que vai largar o GP de São Paulo, marcado para 12h30, no horário de Brasília, apenas no 15º lugar.

O MP4/5B marcou o segundo título de Senna na Fórmula 1, conquistado em 1990, na temporada marcada pela sequência da rivalidade contra o francês Alain Prost, que se transferiu da McLaren para a Ferrari após o polêmico título em 1989. Com o bólido, Ayrton venceu sete corridas e levantou o título após um controverso acidente com Prost logo na largada do GP do Japão.