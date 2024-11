Narrador da Band detona piloto da F1 após batida: ‘Burro’

Na volta de aquecimento do Grande Prêmio de São Paulo, Lance Stroll, da Aston Martin, errou na freada e bateu no muro da curva do lago, após isso, o canadense ficou atolado na brita ao tentar voltar à pista. Com as falhas, Sérgio Maurício e a web detonaram o piloto, famoso por cometer diversos na carreira

O narrador da Band, Sérgio Maurício, já havia criticado o piloto na classificação, quando o canadense acertou o muro na curva do sol e abandonou a sessão.

- Já está fazendo hora extra na Fórmula 1 - disse o narrador, que continuou as críticas após mais um acidente de Stroll na volta de apresentação do Grande Prêmio de São Paulo.

- Burro, o que ele fez foi burrice - completou.

(Foto: Reprodução / F1)

