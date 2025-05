Cachopa é anunciado por clube italiano: ‘Meu sonho’

O Milano, clube italiano de voleibol, anunciou nesta quarta-feira (21) a chegada do levantador Fernando Cachopa como principal reforço para a temporada 2025/26. O brasileiro chega ao time após defender o Monza, também da Itália, por três temporadas.

Com experiência acumulada no voleibol italiano, Cachopa busca conquistar seu primeiro título estrangeiro da carreira. No Monza, ele esteve presente em campanhas importantes, como as finais dos principais campeonatos nacionais em 2023/24, embora a equipe tenha ficado com o vice-campeonato em todas as competições.

Na temporada 2024/25, o Monza passou por uma reformulação significativa e sofreu desfalques importantes, o que o levou a lutar contra o rebaixamento. De casa nova, o levantador brasileira vê uma oportunidade de alcançar seu sonho.

-Meu sonho é ganhar um troféu na Itália e farei de tudo para chegar a esse resultado - disse.

Cachopa na Seleção Brasileira

O levantador Fernando Cachopa foi convocado para defender a Seleção Brasileira sob o comando do técnico Bernardinho na Liga das Nações. A estreia dos brasileiros está prevista para o dia 11 de junho, quando enfrentarão o Irã no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Nas rodadas seguintes, o Brasil terá confrontos contra Cuba, Ucrânia e Eslovênia, até o dia 14 de junho.

Fernando Cachopa em ação pela Seleção Brasileira de vôlei (Foto: Divulgação / Volleyball World)

Em entrevista ao Milano, Cachopa falou sobre suas expectativas para a VNL e como sua experiência pode contribuir para o sucesso de um elenco jovem.

-Houve uma grande renovação na Seleção, não há mais alguns líderes muito carismáticos. Tornei-me um dos atletas mais experientes. Esperamos jogar uma boa VNL e, obviamente, um excelente Campeonato Mundial, alcançando uma medalha. Em suma, vou viver uma situação com o Brasil semelhante à que encontrarei mais tarde no Allianz Milan. Sinto-me pronto para este papel de grande responsabilidade, dentro e fora de quadra - comentou Cachopa.