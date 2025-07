Como o tarifaço de Trump pode afetar o esporte brasileiro; especialistas opinam

O anúncio de tarifas de 50% a produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, feito na última quarta-feira (9), pelo presidente Donald Trump, gerou clima de incerteza e instabilidade no cenário econômico e político. O Lance! conversou com especialistas do setor para analisar como a medida, que entra em vigor a partir do dia 1º de agosto, pode impactar o esporte brasileiro.

Segundo Elias Menegale, especialista em direito tributário e sócio do escritório Paschoini Advogados, um dos principais efeitos pode estar relacionado ao relacionamento com empresas fornecedores de material e tecnologia esportiva, bem como em questões logísticas.

- Os Estados Unidos são referência mundial em tecnologia esportiva e um dos principais fornecedores de equipamento, vestuário técnico, de análise e soluções de infraestrutura. Então, um aumento na tarifa feito pelo presidente Trump e a reciprocidade aplicada pelo Brasil vai impactar diretamente nisso. Ou seja, vai encarecer os materiais esportivos, ocorrer atrasos nas entregas, dificuldade de logística, seja para viagens, seja para competições, principalmente para modalidades que dependem do intercâmbio com o mercado norte-americano. A curto prazo, haverá impacto no custo da importação de equipamento e na relação de eventos esportivos que envolvam as delegações dos dois países - avaliou.

Como a indústria esportiva brasileira pode mitigar o impacto?

Considerando que os Estados Unidos estão entre os principais parceiros comerciais do Brasil e o tarifaço deve afetar a economia do país como um todo, a indústria do esporte também deve se atentar aos movimentos. Para Fernando Trevisan, Diretor-geral da Trevisan Escola de Negócios e especialista em Marketing Esportivo, clubes e confederações podem se antecipar e buscar alternativas no atual cenário.

- A indústria esportiva, como parte integrante e cada vez mais relevante da economia brasileira, deve acompanhar com atenção o que acontece entre o Brasil e um de seus principais parceiros comerciais. Mas em geral não há nenhuma medida importante a se adotar neste primeiro momento. Especificamente as áreas médicas e de análise de desempenho devem atentar a eventuais aumentos de preços de produtos importados de lá, já buscando eventuais alternativas em outros países ou mesmo no território nacional. E os departamentos de futebol dos clubes devem, sim, acompanhar os impactos que a medida pode ter no interesse das franquias da MLS por jogadores brasileiros, que pode diminuir. No caso de negociações em andamento, a dica é correr para fechar o negócio o quanto antes, já que a medida só passa a ter efeito em 1 de agosto - pontuou.

Grandes eventos esportivos nos Estados Unidos

O cenário de instabilidade nas relações internacionais entre Brasil e Estados Unidos trouxe questionamentos tendo em vista os grandes eventos esportivos que serão sediados em solo norte-americano, a Copa do Mundo de 2026 e os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

- A preocupação aumenta um pouco, porque a gente está falando de um possível viés político e se um viés político está sendo usado para modificar a aplicação das tarifas, esse viés também pode se estender para uma questão de aumentar a instabilidade nas relações bilaterais e aí nós podemos ter entraves burocráticos para entrada de atletas, aumento dos custos operacionais para comitês e federações e até prejuízos para a imagem institucional do Brasil no cenário esportivo internacional - analisou Elias Menegale.

- O tarifaço se soma a uma série de ações tomadas pelo governo estadunidense ao longo deste ano que tem afetado a estabilidade não só do Brasil, mas do mundo todo. Não há dúvidas de que há preocupações nas entidades organizadoras por conta de eventuais pressões sociais e de patrocinadores que possam se intensificar e afetar a realização dos eventos - finalizou Fernando Trevisan.