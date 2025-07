Após "ficar na geladeira" por duas etapas, a líbero Marcelle enfim teve oportunidade de representar a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei em quadra na Liga das Nações de Vôlei (VNL). A estreia da atleta do Fluminense aconteceu contra a França na última quinta-feira (10). Na manhã desta sexta-feira (11), em seu primeiro jogo como titular com o Brasil, sua atuação foi celebrada pelos fãs brasileiros nas redes sociais.

➡️VNL: Exame confirma lesão e Ana Cristina está fora da etapa do Japão

Brasil x Polônia

Já classificado para a fase final da Liga das Nações, o Brasil ocupa a vice-liderança da classificação geral com 25 pontos, atrás apenas da Itália, enquanto a Polônia aparece em quarto lugar, com um ponto a menos. O confronto com a seleção europeia é um clássico do vôlei e o mais difícil da semana.

O histórico recente aponta para 11 confrontos nos últimos dez anos, com oito vitórias do Brasil e três da Polônia. Em 2024, foram três encontros, incluindo a disputa pelo 3º lugar da VNL, que terminou com triunfo das polonesas.

Seleção de vôlei feminino se classifica para quartas de final da VNL

O Brasil assegurou a classificação antecipada para o mata-mata da VNL após vencer a Bulgária na terceira semana de jogos. Com três vice-campeonatos, a equipe nacional busca o título inédito da competição.

As quartas de final já tem data marcada! Entre os dias 23 e 24 de julho, o Brasil volta as quadras para enfrentar o adversário do chaveamento pré-definido. O primeiro enfrenta o último nas quartas de final, o segundo colocado enfrenta o sétimo e assim sucessivamente.

