Susto nas Olimpíadas de Inverno: neozelandês sofre queda e fica desacordado no halfpipe

Um momento de apreensão marcou a disputa do halfpipe no esqui estilo livre nesta sexta-feira (20), nas Olimpíadas de Inverno, em Livigno, na Itália. Finley Melville Ives, esquiador da Nova Zelândia e um dos favoritos ao pódio, sofreu uma forte queda e permaneceu desacordado na pista.

A equipe médica agiu rapidamente, prestando os primeiros socorros no local. O atleta foi imobilizado e retirado da área de competição em uma maca, sob o olhar preocupado de companheiros e torcedores. Embora Finley Ives tenha recuperado a consciência antes de ser removido, informações detalhadas sobre seu estado de saúde após o acidente não foram divulgadas.

O incidente ocorreu durante a segunda descida do neozelandês. Na primeira, Ives havia registrado uma nota de execução de 16.25.

O neozelandês Finley Melville Ives é retirado por equipe médica na segunda descida classificatória do halfpipe do esqui estilo livre masculino nos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026, no Livigno Snow Park, em Livigno, em 20 de fevereiro de 2026 (Foto: Kirill kudryavtsev/ AFP)

Canadense também perdeu a consciência na mesma prova um dia antes

Na quinta-feira (19), a canadense Cassie Sharpe também sofreu uma queda na final do esqui freestyle halfpipe feminino. A atleta de 34 anos perdeu a consciência após o impacto e foi atendida imediatamente pela equipe médica. A prova foi interrompida por mais de 10 minutos.

Sharpe foi imobilizada na neve com um colar cervical. A equipe de resgate retirou a atleta da pista em um trenó. Ela foi transportada de helicóptero para o hospital regional de Sondrio. A delegação canadense informou que a atleta recuperou a consciência durante o trajeto. Sharpe apresenta movimentos nas extremidades. Ela passará por exames de imagem detalhados para descartar lesões na coluna e uma possível concussão.

Ela tentou executar um 1080 durante sua segunda descida na final. A manobra consiste em três rotações completas no ar. Na terceira manobra da volta, a atleta perdeu o controle do eixo de rotação.

Sem altura suficiente para completar o movimento, ela bateu no topo da crista de gelo. A canadense caiu violentamente na base da pista. O impacto ocorreu diretamente nas costas e na região cervical. Sharpe deslizou inconsciente após a queda.

A canadense Cassie Sharpe recebe atendimento médico após queda na segunda descida classificatória do halfpipe do esqui estilo livre feminino nas Olimpíadas de Inverno Milano Cortina 2026, no Livigno Snow Park, em Livigno, em 19 de fevereiro de 2026 (Foto: Jeff pachoud/afp)

Entenda a prova

O halfpipe é uma das seis disciplinas olímpicas do esqui estilo livre, que também inclui moguls, aéreos, esqui cross, slopestyle e big air, todas divididas em categorias femininas e masculinas. A prova é realizada em uma pista em formato de "U", com comprimento que varia entre 100 e 170 metros. Os competidores realizam manobras acrobáticas durante as descidas, e a vitória é determinada pela melhor nota individual ou pela combinação das pontuações obtidas.

Inspirado nas piscinas vazias usadas por skatistas nos anos 1970, o halfpipe na neve nasceu de valas escavadas manualmente. A disciplina estreou nos Jogos Olímpicos em Nagano 1998, em um momento em que o esporte ainda estava se consolidando institucionalmente.

