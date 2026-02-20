Susto nas Olimpíadas de Inverno: neozelandês sofre queda e fica desacordado no halfpipe
Um dia antes uma atleta canadense sofreu acidente na mesma prova feminina
Um momento de apreensão marcou a disputa do halfpipe no esqui estilo livre nesta sexta-feira (20), nas Olimpíadas de Inverno, em Livigno, na Itália. Finley Melville Ives, esquiador da Nova Zelândia e um dos favoritos ao pódio, sofreu uma forte queda e permaneceu desacordado na pista.
A equipe médica agiu rapidamente, prestando os primeiros socorros no local. O atleta foi imobilizado e retirado da área de competição em uma maca, sob o olhar preocupado de companheiros e torcedores. Embora Finley Ives tenha recuperado a consciência antes de ser removido, informações detalhadas sobre seu estado de saúde após o acidente não foram divulgadas.
O incidente ocorreu durante a segunda descida do neozelandês. Na primeira, Ives havia registrado uma nota de execução de 16.25.
Canadense também perdeu a consciência na mesma prova um dia antes
Na quinta-feira (19), a canadense Cassie Sharpe também sofreu uma queda na final do esqui freestyle halfpipe feminino. A atleta de 34 anos perdeu a consciência após o impacto e foi atendida imediatamente pela equipe médica. A prova foi interrompida por mais de 10 minutos.
Sharpe foi imobilizada na neve com um colar cervical. A equipe de resgate retirou a atleta da pista em um trenó. Ela foi transportada de helicóptero para o hospital regional de Sondrio. A delegação canadense informou que a atleta recuperou a consciência durante o trajeto. Sharpe apresenta movimentos nas extremidades. Ela passará por exames de imagem detalhados para descartar lesões na coluna e uma possível concussão.
Ela tentou executar um 1080 durante sua segunda descida na final. A manobra consiste em três rotações completas no ar. Na terceira manobra da volta, a atleta perdeu o controle do eixo de rotação.
Sem altura suficiente para completar o movimento, ela bateu no topo da crista de gelo. A canadense caiu violentamente na base da pista. O impacto ocorreu diretamente nas costas e na região cervical. Sharpe deslizou inconsciente após a queda.
Entenda a prova
O halfpipe é uma das seis disciplinas olímpicas do esqui estilo livre, que também inclui moguls, aéreos, esqui cross, slopestyle e big air, todas divididas em categorias femininas e masculinas. A prova é realizada em uma pista em formato de "U", com comprimento que varia entre 100 e 170 metros. Os competidores realizam manobras acrobáticas durante as descidas, e a vitória é determinada pela melhor nota individual ou pela combinação das pontuações obtidas.
Inspirado nas piscinas vazias usadas por skatistas nos anos 1970, o halfpipe na neve nasceu de valas escavadas manualmente. A disciplina estreou nos Jogos Olímpicos em Nagano 1998, em um momento em que o esporte ainda estava se consolidando institucionalmente.
