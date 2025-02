Pedro Scooby e Lucas Chumbo conquistaram o segundo lugar no Big Waves Challenge, competição realizada na Praia do Norte, em Nazaré, na última terça-feira (18). Os brasileiros disputaram o torneio por equipes e somaram 35.20 pontos para garantir a posição. O português Nic von Rupp e o francês Clement Roseyro ficaram no topo do pódio.

O torneio foi dividido em três grupos, com cada um participando de duas baterias de 40 minutos. O somatório individual se deu pela melhor nota de cada surfista, valendo dois pontos, mais a segunda melhor nota. Na competição de duplas, as notas individuais foram somadas para chegar ao resultado.

Diversos atletas participaram do evento. Cerca de 40 surfistas de mais de 30 países estavam presentes no torneio. Essa é a sexta vez que Lucas Chumbo vence em Nazaré. Foram cinco vezes no tow-in e uma descendo a onda. Já Pedro Scooby ficou no topo do pódio no ano passado. Além desta posição, o brasileiro, em 2022, conquistou a segunda colocação.

Outros brasileiros também participaram da disputa de duplas. O time de Rodrigo Koxa — recordista de ondas gigantes que está no Guinness — e Vitor Faria ficaram na sexta posição, enquanto Michelle des Bouillons e Ian Cosenza fecharam na oitava.

Destaques na disputa individual do Big Waves Challenge

Michelle des Bouillons fez 13.03 pontos e ficou em segundo lugar geral no feminino. No masculino, Lucas Chumbo fechou na segunda posição, com 18.67 pontos, e Pedro Scooby terminou em quarto (16.53).