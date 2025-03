Marcada pela super velocidade, a Fórmula 1 destacou alguns veículos que marcaram a história, como a marcante McLaren de Ayrton Senna, na F1 1988. Além deste, a entidade preparou uma lista especial com os 15 melhores carros - apresentados sem uma ordem específica -, como forma de comemorar os 75 anos de história. Ao lado dos icônicos MP4/4 e Ferrari F2002, o RB19 da Red Bull, que venceu 21 das 22 corridas da temporada 2023, apareceu entre os nomes.

continua após a publicidade

➡️ F1: Toto Wolff revela que não negociou com Verstappen por promessa a Hamilton

Com início em 1950, a principal categoria do automobilismo atravessou gerações e apresentou ao mundo personagens icônicos, inovações tecnológicas das mais interessantes e histórias surpreendentes. Mas além das grandes figuras, como Michael Schumacher, Lewis Hamilton ou Max Verstappen, por exemplo, os carros também são, claro, de extrema importância no sucesso das equipes.

Desta forma, o site oficial da F1 tratou de enumerar os modelos que mais marcaram época. O MP4/4 sentiu na pele a rivalidade acirrada entre Ayrton Senna e Alain Prost em 1988, quando a McLaren subiu no degrau mais alto do pódio em 15 das 16 etapas do calendário.

continua após a publicidade

Projetado por ninguém menos que Adrian Newey, o FW14B, por sua vez, deu a Nigel Mansell o título do Mundial de Pilotos em 1992, ao mesmo tempo, em que tirou a Williams da fila no campeonato de Construtores.

Não menos importante, o Mercedes W07 presenciou um embate incrível entre Hamilton e Nico Rosberg em 2016, com o alemão levando a melhor e erguendo primeiro e único troféu da carreira. Mais recente, o RB19 virou um pesadelo dos adversários em 2023, quando levou Verstappen até a linha de chegada na primeira posição em 19 provas — e Sergio Pérez triunfou em duas ocasiões.

continua após a publicidade

Ayrton Senna conquistou o primeiro título da carreira na F1 com o MP4/4 (Foto: McLaren / Divulgação)

Confira a lista dos melhores carros da história da F1

Modelo Temporada Vitória/GPs Red Bull RB19 2023 21/22 McLaren MP4/4 1988 15/16 Ferrari F2002 2002-2003 15/21 Williams FW14B 1992 10/16 Mercedes W07 2016 19/21 Lotus 72 1970-1975 20/75 Alfa Romeo 158/9 1950-1951 13/15 Benetton B195 1995 11/17 McLaren MP4/2 1984 12/16 Ferrari F2004 2004 15/18 Red Bull RB9 2013 13/19 Brawn BGP 001 2009 08/17 Mercedes W11 2020 13/17 Ferrari 500 1952-1953 14/17 Lotus 49 1967-1970 12/42

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quando começa a F1 2025?

Após os testes no Bahrein, o próximo compromisso das equipes é o GP da Austrália, entre os dias 13 e 16 de março. É a primeira vez desde 2019 que a Austrália abre a temporada da F1, o Bahrein era palco da abertura desde 2021.

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada será encerrada em 7 de dezembro, no GP de Abu Dhabi.