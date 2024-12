Surfista português quebra tornozelo em onda; veja

Federico Moraes, surfista português, sofreu uma queda na última quinta-feira (11) e quebrou o tornozelo. Neste sábado, o atleta postou um vídeo do momento do acidente, e ainda colocou imagens de seu pé inchado e, por fim, mostrou o abraço de seu cachorro.

O surfista esteve na elite da modalidade em 2024, mas não conseguiu uma vaga na primeira divisão da WSL no próximo ano. Federico passou por uma cirurgia no tornozelo no mesmo dia do acidente no Hospital de Cascais, em Portugal, dois dias após o acidente. Nas redes sociais, agradeceu os médicos e bombeiros envolvidos em todo o processo.

Atenção Imagens fortes a partir dos próximos parágrafos

Conhecido como “Kikas”, Francisco tem 32 anos. Neste ano, participando da elite do Circuito Mundial, acabou caindo no primeiro corte, da metade da temporada. Em seguida, tentou a vaga pelos torneios qualificatórios, mas ficou fora da primeira divisão em 2025.

Pé de Federico Moraes, surfista português (Foto: Reprodução)

Quando volta a WSL?

Em 2025, a WSL contará com 11 etapas na temporada regular, duas a mais que na edição anterior, das categorias masculina e feminina. O WSL Finals será disputado pela primeira vez no lendário pico de Cloudbreak, em Fiji, substituindo Trestles, nos EUA.

Entre os dias 27 de janeiro e 8 de fevereiro,Pipeline, no Havaí, será o local responsável pela etapa de abertura. A etapa do Brasil, que acontece em Saquarema, no Rio de Janeiro, passou a ser a nona fase da competição.