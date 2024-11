Dream Tour Rio/RJ: Douglas Silva é o campeão brasileiro de 2024

O mar reagiu para as quartas de final masculina do Dream Tour Rio/RJ, competição que representa a Divisão Principal da Confederação Brasileira de Surf — CBSurf. O desfecho da sequência de oito baterias masculinas das oitavas de final adiantou a coroação do campeão brasileiro de 2024. Douglas Silva, de Baía de Maracaípe, Pernambuco, conquistou o título após o resultado da última bateria do dia, na qual o campeão de 2023, Weslley Dantas, superou Wesley Leite.

Douglas, que venceu 3ª etapa do Circuito, em São Chico, agora conquista seu primeiro título nacional.

— Estou com uma sensação que não consigo descrever, a ficha ainda não caiu. É uma coisa que eu almejava muito, mas realmente ainda não caiu, assim como foi quando venci a última etapa em São Chico, que foi cair uma semana depois. Estou muito feliz de coração, quero agradecer todos que estavam na torcida, minha família, meus patrocinadores e todos que estão me apoiando nessa jornada — disse Douglas.

Além do emocionante resultado, outro destaque do dia foi o atleta wildcard (convidado) do Circuito, o jovem Rickson Falcão, de apenas 17 anos, que conquistou a maior nota (9.0) na bateria que eliminou o alagoano Amando Tenório.

Título foi definido com antecedência por pontuação (Foto: David Castro)

— Queria agradecer a Deus por colocar esse mar maravilhoso para soltar o meu surfe. Na primeira onda já consegui 9 pontos, tentei soltar meu surfe o máximo que consegui porque sabia que precisava disso pra passar o Amando. Isso é o Dream Tour — baterias disputadíssimas do início até o final. Estou muito feliz por estar participando do campeonato e conseguindo um bom resultado — falou Rickson.

Depois das baterias masculinas, no período da tarde desta sexta-feira (29/11), a Praia de São Conrado foi palco do Dream Tour das Comunidades, um campeonato social em formato de revezamento que é assinado pelo Instituto Aegea, em parceria com a CBSurf. A ação envolveu crianças de projetos sociais da região como a Associação de Surf de São Conrado, o programa Vivendo Sonho Surf, a Associação de Surf da Rocinha e o Favela Surf Clube, competindo lado a lado com atletas profissionais do circuito.