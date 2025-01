Superliga Feminina: Fluminense e Bauru aproveitam mando de quadra e vencem

Duas partidas movimentaram a quarta rodada do returno da Superliga Feminina de Vôlei. Com superioridade dos mandantes, o Fluminense e o Bauru venceram suas partidas. Em São Paulo, o time paulista derrotou o lanterna Brusque/Abel Moda e assumiu a liderança de forma provisória. Já no Rio de Janeiro, o Tricolor Carioca venceu o Osasco, em duelo direto na tabela da competição,

🏐 Bauru x Brusque/Abel Moda - Superliga Feminina

Na Arena Paulo Skaf, em Bauru–SP, o time da casa derrotou o Brusque/Abel Moda por 3 sets a 1 (25/10, 25/23, 21/25 e 25/21). Com o resultado, o Bauru assume a liderança provisória da Superliga Feminina, já que o Praia Clube e o Minas entram em quadra na terça-feira (28). Já o Brusque segue na lanterna do campeonato com apenas um ponto e nenhuma vitória.

A partida começou com domínio do Bauru, que venceu o primeiro set com tranquilidade, 25 a 10. Na segunda parcial, o Brusque acordou no jogo e quase empatou a partida, mas o time da casa conseguiu virar e fechar o set em 25 a 23.

A reação do Abel Moda seguiu no terceiro set e o lanterna da Superliga Feminina venceu a parcial por 25 a 21. Mas no quarto set, o Bauru conseguiu retomar o controle da partida para vencer a partida por 3 sets a 1 após fechar a parcial por 25 a 21.

🏐 Fluminense x Osasco - Superliga Feminina

No Ginásio do Hebraica, no Rio de Janeiro–RJ, o Tricolor Carioca venceu o Osasco por 3 sets a 1 (25/18, 15/25, 25/19 e 25/23). Com a vitória, o Fluminense segue na sexta colocação da Superliga, com 30 pontos, mas se aproxima do Osasco, o 5º, que tem 32 pontos.

Na partida, o Fluminense conseguiu criar vantagem logo nos primeiros pontos, mas disparou no placar na metade do set, quando abriu 17 a 10. Sete pontos na frente, o Tricolor Carioca administrou até o final para fechar a parcial por 25 a 18. Porém, no set seguinte, o Osasco não deu chances para o Flu.

O Fluminense venceu o Osasco por 3 sets a 1 (FOTO: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)

A equipe paulista abriu 10 a 4 no início e conseguiu ampliar ainda mais a vantagem para empatar a partida em 1 a 1, 25 a 15. Apesar da reação no segundo set, o Fluminense retomou o controle do jogo nos dois sets seguintes e, após crescer nos momentos decisivos, o Tricolor Carioca venceu a partida por 3 sets a 1.